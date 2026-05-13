В медицинском колледже имени Нины Ляпиной отметили профессиональный праздник

В Международный день медицинской сестры в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной прошло торжественное мероприятие.

В нем приняли участие Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероника Пятикоп, директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина, представители медорганизаций, коллектив сотрудников образовательной организации и студенты.

В память о героизме Нины Ляпиной - одной из выпускниц колледжа, которая практически сразу после окончания учёбы в медучилище, в июне 1941 года, добровольцем ушла на фронт, была фельдшером в партизанском отряде легендарного Семёна Ковпака и других выпускниках колледжа во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также в знак уважения к заслугам многих поколений медицинских сестер гости и студенты возложили цветы к скульптурной композиции «Призвание» на территории колледжа.

Директор колледжа Надежда Ярочкина рассказала, что накануне Дня Победы родственники Нины Ляпиной передали в музей учреждения ее фотографию, подписанную ее мамой.

«Такое доверие говорит о том, что нашу работу ценят. Желаю всем учащимся быть достойными памяти всех наших выпускников, которые с честью выполняют свой профессиональный долг», - отметила Надежда Ярочкина.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников уверен: без медицинской сестры невозможно оказание качественной медицинской помощи.

«Роль медицинской сестры – чрезвычайно велика. В Самарской области трудятся 25 тысяч медицинских сестер. Это не только палатные медицинские сестры, они работают в стационарах, в операционных, в лабораториях. Без них оказание медицинской помощи просто невозможно. Без медсестры не провести операцию. На «скорой помощи» медицинская сестра оказывает помощь наравне с фельдшером, быстро и четко принимая решения. Эта профессия чрезвычайно важна и нужна. Наш колледж имени Нины Ляпиной ежегодно выпускает тысячу специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Благодаря высокопрофессиональному коллективу учреждения, две трети педагогов которого имеют высшую и первую квалификационные категории, наши выпускники получают качественное, современное образование. Хочу искренне поздравить с профессиональным праздником сотрудников колледжа, учащихся и всех представителей сообщества медицинских сестер региона. Спасибо за ваш труд!»,- обратился к участникам мероприятия Геннадий Котельников.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул, что медицинские образовательные учреждения региона выпускают высококвалифицированных специалистов, лучших из лучших. А также напомнил, в этом году Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной получил грант из федерального бюджета на создание кластера среднего профессионального образования «Клиническая и профилактическая медицина» в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Учреждение отремонтируют, обновят материально-техническую базу и создадут единую образовательно-производственную среду с сетевыми образовательными организациями и опорными работодателями. Все это будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов под конкретный запрос работодателя.

«В Самарской области исторически сложилось тесное взаимодействие между образовательной системой и практическим здравоохранением. Эта синергия, охватывающая как среднее профессиональное, так и высшее медицинское образование, является залогом устойчивости и прогрессивного развития нашей системы здравоохранения. Неслучайно именно вы стали обладателями значительного федерального гранта. Самарская область оказалась первым регионом, где будет реализован столь масштабный проект, позволяющий студентам и будущим выпускникам оттачивать практические навыки непосредственно в ведущих медицинских учреждениях региона. Ваше будущее в надежных руках. Вам открываются широкие перспективы для профессионального роста и развития, и, что самое главное, у вас есть стремление и возможности для совершенствования системы практического здравоохранения и образования, воплощая лучшие достижения», - отметил руководитель ведомства.

За профессиональное мастерство и вклад в развитие регионального здравоохранения руководитель ведомства вручил работникам отрасли Благодарственные письма и Почетные грамоты министерства здравоохранения Самарской области учащимся колледжа, преподавателям, медицинским сестрам медучреждений, а Геннадий Котельников - Почетные грамоты и Благодарственные письма Самарской Губернской Думы за многолетний, добросовестный труд и профессиональное мастерство.

фото: минздрав СО