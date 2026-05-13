Я нашел ошибку
Главные новости:
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым.
Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал Владимира Кошелева в решении участвовать в праймериз «Единой России»
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая.
Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание» продлен до конца мая
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
Нейрохирурги Тольяттинской городской детской клинической больницы применяют хирургическую пластику лицевого нерва для восстановления улыбки и симметрии лица у детей.
Тольяттинские нейрохирурги провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
Жители губернии могут принять участие во втором этапе «Диктанта здоровья – 2026»
В Самаре накануне Международного дня семьи состоялся финал ежегодных городских соревнований «Моя семья – спортивная семья!».
Шесть самарских семей - победители и призеры соревнований «Моя семья – спортивная семья!»
Малый и средний бизнес Самарской области получил в I квартале 2026 года 1,1 млрд рублей заемного финансирования при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
Бизнес Самарской области привлек в I квартале более 1 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал Владимира Кошелева в решении участвовать в праймериз «Единой России»

77
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым.

Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Кошелевым. Стороны обсудили проблематику, возможности и направления развития строительной сферы региона.

«Всегда, когда принимаем решения по бюджету, по развитию строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, с вами советуемся — вы работаете в профильном комитете в Государственной Думе, и при этом как человек, очень хорошо знающий Самару, Самарскую область, построивший здесь один из самых благополучных микрорайонов, хорошо чувствуете ситуацию, — отметил губернатор. — Мы сейчас принимаем ряд решений в строительном блоке, прошу вас более активно подключиться к работе в этом направлении, в целом вижу, что ваши знания, опыт могут быть более применимы в жизни Самарской области. Сейчас нам необходимо максимально мобилизовать все силы и средства, с тем чтобы вместе, единым фронтом проходить все препятствия и использовать существующие возможности для развития».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил главе региона, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеславу Федорищеву о намерении участвовать в процедуре предварительного голосования «Единой России» весной 2026 года. Он уже лично подал необходимые документы в региональный оргкомитет.

«Мне не понаслышке знакомы все проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительстве и задачи, которые вы ставите, — подчеркнул депутат. — За годы работы в Госдуме я приобрел достаточно высокую экспертность и опыт в законотворчестве. Любой закон — это инструмент, который должен работать на благо людей — каждой семьи, каждого жителя нашего региона. Поэтому я принял абсолютно осознанное решение подать заявку на предварительное голосование от партии «Единая Россия», написал заявление о вступлении в партию. И если население нашего региона окажет мне доверие, с огромной отдачей буду трудиться на благо Самарской области, чтобы качество жизни семей улучшалось, и чтобы, как вы ставите задачу, наш регион служил примером для всей нашей страны с точки зрения прозрачности тарифов, хорошего качества услуг, которые должны оказывать управляющие компании в наших населенных пунктах».

Владимир Кошелев – коренной самарец, прошел путь от простого токаря на куйбышевском заводе до политика федерального уровня, является кандидатом экономических наук, экспертом в сфере жилищного строительства.

Губернатор поддержал решение депутата, подчеркнув, что оно укрепит региональную команду. «Очень рад, что вы такое решение приняли. Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» полностью его поддерживаю. Вам в процедуре предварительного голосования желаю успеха. И по ее итогам, если все будет благополучно, люди вас поддержат, то будем вместе планировать дальнейшую работу», — резюмировал Вячеслав Федорищев.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти.
13 мая 2026, 17:48
«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти
С 18 мая по 1 июня специалисты «Т Плюс» испытают повышенным давлением холодной воды тепловые сети в Самаре и Тольятти. ЖКХ
44
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные». 
13 мая 2026, 17:29
Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута «Жигулевские выходные»
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями... Туризм
111
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф.
13 мая 2026, 16:58
Жители губернии могут принять участие во втором этапе «Диктанта здоровья – 2026»
Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Общество
131
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
294
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
307
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
265
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1188
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
631
Весь список