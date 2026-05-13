В Самарской области вынесен приговор работнику передвижного цирка за обрушение трибун и пострадавших

Собранные следователем территориального следственного отдела следственного управления СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю соседнего региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Следствием и судом установлено, что в марте 2025 года фигурант не проконтролировал качество работ по эксплуатации конструкций передвижного цирка, установка зрительских трибун была осуществлена на неподготовленную площадку, имеющую обледенелую поверхность. Указанные нарушения повлекли обрушение нескольких зрительских рядов, в результате чего девять зрителей, двое из которых несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысч. рублей.

