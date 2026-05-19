Самарец украл деньги из сумки, оставленной студенткой без присмотра в баре в новогоднюю ночь

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре, окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении мужчины 2004 года рождения, работающего вахтовым методом.

В январе текущего года в полицию обратилась 22-летняя студентка одного из местных учебных заведений. Она заявила о хищении 18 тысяч рублей, находившихся в сумке, которую она ненадолго оставила без присмотра на стуле в баре.

Полицейскими после изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что в период с 02:00 до 06:00 1 января 2026 года, находясь в баре на Московском шоссе в Октябрьском районе, злоумышленник взял сумку студентки, похитил из нее деньги, после чего клатч оставил в одном из залов бара и скрылся.

Оперуполномоченные изучили маршрут его передвижения: на такси мужчина доехал до банкомата, расположенного на ул. Аэродромной, где внес на свою банковскую карту 16 000 рублей.

В результате оперативно‑разыскных мероприятий полицейские установили личность, местонахождение и задержали жителя областного центра, который признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и выразил готовность полностью возместить причиненный материальный ущерб.

В настоящее время следователем полиции фигуранту избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.