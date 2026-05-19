Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец украл деньги из сумки, оставленной студенткой без присмотра в баре в новогоднюю ночь

233
Самарец украл деньги из сумки, оставленной студенткой без присмотра в баре в новогоднюю ночь

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре, окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении мужчины 2004 года рождения, работающего вахтовым методом.

В январе текущего года в полицию обратилась 22-летняя студентка одного из местных учебных заведений. Она заявила о хищении 18 тысяч рублей, находившихся в сумке, которую она ненадолго оставила без присмотра на стуле в баре.

Полицейскими после изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что в период с 02:00 до 06:00 1 января 2026 года, находясь в баре на Московском шоссе в Октябрьском районе, злоумышленник взял сумку студентки, похитил из нее деньги, после чего клатч оставил в одном из залов бара и скрылся.

Оперуполномоченные изучили маршрут его передвижения: на такси мужчина доехал до банкомата, расположенного на ул. Аэродромной, где внес на свою банковскую карту 16 000 рублей.

В результате оперативно‑разыскных мероприятий полицейские установили личность, местонахождение и задержали жителя областного центра, который признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и выразил готовность полностью возместить причиненный материальный ущерб.

В настоящее время следователем полиции фигуранту избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
602
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
552
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
758
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1453
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1398
Весь список