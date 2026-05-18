В регионе стартовала традиционная акция «Судебные приставы – детям»

В преддверии Международного дня защиты детей в Самарской области стартовала акция «Судебные приставы – детям», направленная на оказание помощи несовершеннолетним жителям региона.

Одним из приоритетных направлений в работе Главного управления ФССП России по Самарской области является восстановление прав детей. Именно поэтому ежегодно сотрудниками Главного управления проводится информационная акция «Судебные приставы — детям». Целью является привлечение внимания общественности к нарушению прав детей, напоминание родителям об их обязанностях по их содержанию и воспитанию.

Однако помимо привлечения внимания основной задачей судебных приставов является побуждение должников к исполнению своих родительских обязательств, в большинстве случаев, путем применения различных мер воздействия – ареста имущества, ограничения в спецправе на управление транспортным средством, привлечения к административной и уголовной ответственности. Так житель Сергиевского района погасил долг по алиментам в почти 200 тысяч рублей после наложения судебными приставами ареста на его имущество.

Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 5 июня.