Ученые предупредили об опасности пластиковых чайников

В процессе кипячения воды пластиковые чайники способны выделять миллиарды частиц микропластика и нанопластика. К таким выводам пришли исследователи из Университета Квинсленда в Австралии. Работа опубликована в журнале NPJ Emerging Contaminants.

«Ученые проанализировали воду после кипячения в восьми новых пластиковых чайниках из полипропилена. Оказалось, что уже после первого кипячения в одном миллилитре воды могло содержаться почти 12 миллионов пластиковых наночастиц. По оценкам авторов, в одной чашке чая их количество может достигать примерно 3 миллиардов», — передает Lenta.ru данные исследования журнала.

В ходе исследования было установлено, что многократное кипячение приводит к постепенному снижению количества частиц. После пятидесяти циклов уровень микропластика существенно понижался, однако полностью не устранялся. Также ученые выявили, что наличие минералов в жесткой воде способствует снижению выделения пластика — это происходит за счет формирования накипи на внутренних поверхностях чайника.

Исследователи советуют перед первым применением нового пластикового чайника несколько раз вскипятить и слить воду. Кроме того, ученые считают, что производители обязаны предоставлять покупателям более подробные предупреждения о потенциальном выделении микропластика и информировать о методах минимизации связанных с этим рисков.