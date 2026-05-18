Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
В Госдуме назвали предельный срок отключения горячей воды

Коммунальные службы не могут произвольно продлевать период планового отключения горячего водоснабжения. Превышать установленный срок в 14 дней разрешается исключительно при наличии веских оснований и после согласования с органами местного самоуправления. Об этом сообщил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«В Москве плановые отключения, как правило, укладываются в 10 дней по конкретному адресу. По стране базовым ориентиром считается срок до двух недель: именно 14 дней указаны в правилах технической эксплуатации жилищного фонда как рекомендуемый срок ремонта с прекращением горячего водоснабжения. Срок может быть больше, но это не должно происходить произвольно», — передает слова Якубовского ТАСС.

Эксперт также подчеркнул, что продление сроков возможно исключительно при наличии объективных оснований. В случаях, когда ресурсоснабжающей организации необходимо дополнительное время для проведения ремонтных работ или испытаний, требуется подготовить обоснование и получить согласование от органов местного самоуправления. Кроме того, население должно быть заблаговременно проинформировано о причинах продления сроков, характере выполняемых работ и дате восстановления подачи горячей воды.

