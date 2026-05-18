Я нашел ошибку
Главные новости:
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве»

293
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве»

21 мая (четверг) в 18.30 состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Ирина Янцен.
В 1960-е – 1980-е годы Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом «старые» районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей. На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке» (самарскому Арбату). Именно они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.
Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO43nd

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
166
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
674
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1202
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1253
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
1010
Весь список