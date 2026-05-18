В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве»

21 мая (четверг) в 18.30 состоится пешеходная экскурсия «Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Ирина Янцен.

В 1960-е – 1980-е годы Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом «старые» районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей. На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке» (самарскому Арбату). Именно они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.

Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое «Брод» и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cO43nd