Конкурс «УМНИК»: Самарская область – лидер по количеству заявок

Фонд содействия инновациям до 27 мая ведёт приём заявок на конкурс «УМНИК». По количеству заявок, которые сейчас находятся в стадии заполнения, Самарская область уверенно лидирует. По данным Фонда содействия инновациям, с конца апреля в процессе оформления находится более полутора тысяч заявок, 59 заявок уже подано.

Напомним, что «УМНИК-2026» ориентирован на поддержку проектов молодых инноваторов – студентов, аспирантов и молодых учёных, по итогам реализации которых будут получены научно-технические результаты, которые могут стать основой будущего проекта и создания стартапа в форме малого предприятия. Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Технологии».

Больше всего заявок представили молодые инноваторы из следующих регионов: 48 заявок (Самарская область), 38 заявок (Санкт-Петербург), 37 (Республика Башкортостан).

Наталья Стрелкова, куратор программ Фонда содействия инноваций в технопарке «Жигулёвская долина»:

Региональная площадка «УМНИК» в Самарской области начала работу по продвижению данного конкурса ещё в феврале 2026 года одновременно с подготовкой конкурса «Студенческий стартап». Наша задача – разъяснить особенности этих двух программ, рассказывать о возможностях и перспективах программы «УМНИК». Мы рады, что молодые инноваторы, представляющие вузы Самарской области, серьёзно вовлечены в научно-практическую и инновационную деятельности, с большим интересом относятся к конкурсу «УМНИК», задают много вопросов и активно заполняют заявки.

Конкурс «УМНИК» направлен на отбор проектов по целому ряду тематических направлений: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Размер каждого гранта составляет 500 000 рублей. Имена победителей «УМНИКа» станут известны уже в июле.

Представителем Фонда содействия инновациям в регионе является директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.