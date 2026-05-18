Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителя Тольятти задержали за попытку угона автомобиля и кражу личных вещей

Группой дознания Отделения МВД России по Елховскому району в отношении ранее судимого за угон автотранспорта и грубое нарушение ПДД РФ 27-летнего жителя Тольятти расследуются уголовные дела.

В дежурную часть отдела полиции через службу «112» поступила информация о том, что на 335 км автомобильной дороги «Казань – Буинск – Ульяновск» злоумышленник пытался угнать автомобиль грибников, припаркованный на обочине, и похитил их личные вещи. Оперативный дежурный ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и ближайшие экипажи.

Через короткий промежуток времени в нескольких километрах от места происшествия сотрудники Госавтоинспекции, патрулируя территорию, заметили пешехода, схожего по описанию с разыскиваемым мужчиной, который шел по обочине. Патрульные задержали жителя Тольятти и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в кармане задержанного вещи, принадлежащие грибникам.

Допрошенные в качестве потерпевших супруги пояснили, что приехали из Тольятти в Елховский район собирать грибы, припарковали на обочине свой ВАЗ-21102 и пошли в лес. Через некоторое время услышали звон разбитого стекла и поспешили к автомобилю. Возле транспортного средства они обнаружили незнакомого мужчину, который, открыв капот что-то делал с проводами. Незнакомец, увидев грибников, спросил у них отвертку, пояснив, что не может завести автомобиль. Мужчина 1983 года рождения сообщил злоумышленнику, что является собственником автомобиля, после чего молодой человек захлопнул капот и побежал по дороге, а потерпевший обратился за помощью в полицию.

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что в конце апреля текущего года безработный подозреваемый приехал в одно из сельских поселений к друзьям. После распития спиртных напитков пошел пешком в село, расположенное в 170 км, к родственникам. Находясь на трассе, заметил автомобиль и решил воспользоваться чужим транспортным средством: ударом ноги разбил стекло водительской двери, после чего проник в салон, похитил из рюкзака владельца сотовый телефон и косметику.

Подозреваемый в ходе допроса признал вину в совершении противоправного деяния, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В настоящее время дознавателем назначен ряд экспертиз, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изучается характеризующий материал на подозреваемого, проводятся иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сбора доказательной базы и направления уголовного дела в суд.

