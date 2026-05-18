В надежде заработать тольяттинка отдала мошеннику более 2 млн рублей

В Тольятти женщина 1958 года рождения стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она нашла объявление о возможности получения дополнительного дохода через вложение частных средств. Желая узнать подробности, она вступила в переписку с неизвестным, представившимся сотрудником инвестиционной компании.

Злоумышленник убедил потерпевшую, что вложение средств в выгодные бизнес-проекты сулит высокий доход, но для этого требуются значительные вложения. Доверившись мошеннику, женщина оформила кредит на сумму более 2 миллионов рублей и перевела деньги на указанный им счет. Ожидая обещанных выплат, она так и не получила их. Связь с аферистом прервалась, и женщина осознала, что стала жертвой обмана. Она обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.