В Самаре восстановили движение автобусов через остановку «поселок Мехзавод»

В Самаре 17 мая восстановили движение общественного транспорта в районе остановки «поселок Мехзавод». Об этом сообщили в городском Дептрансе.

Ранее автобусы временно изменили схему движения из-за плохого состояния дорожного покрытия на дублере Московского шоссе. Транспорт следовал в объезд — без заезда на остановку «пос. Мехзавод».

После завершения укладки нового асфальта автобусы вернулись к привычным маршрутам.

Изменения затрагивали городские маршруты № 1, 51, 67 и 87, а также дачные автобусы № 144, 145, 150, 153, 154, 156, 171 и 181, пишет Самара-МК.