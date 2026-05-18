В Самарской области родителей школьников предупредили о телефонных мошенниках, которые используют тему электронных дневников для получения доступа к данным и деньгам.

Как сообщили в министерстве образования региона, злоумышленники звонят детям под предлогом обновления электронного дневника. Во время разговора они просят назвать код подтверждения из СМС.

После получения информации мошенники могут повторно связаться с семьей и сообщить о якобы похищенных средствах. Затем они пытаются убедить перевести деньги или передать наличные.

В министерстве призвали родителей напомнить детям основные правила безопасности. В частности, школьникам не следует сообщать коды из сообщений, переходить по неизвестным ссылкам и продолжать подозрительные разговоры по телефону.

Также в ведомстве отметили, что вход в электронный дневник должен осуществляться только через официальное приложение «Госуслуги: Моя школа», пишет Новости Тольятти24.

