МВД сообщило о новой мошеннической схеме с накоплениями граждан РФ

Дистанционные мошенники начали использовать новую схему обмана: они убеждают жертв, что их сбережения якобы входят в Резервный фонд России. Об этом стало известно 18 мая.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД РФ, сначала аферист сообщает человеку в мессенджере об утечке его персональных данных. Затем в разговор вступает подставной «представитель спецслужб», который утверждает, что от имени жертвы пытались спонсировать террористов.

После этого с человеком связывается якобы «следователь» или «начальник службы безопасности Центробанка» и заявляет, что все накопления гражданина на самом деле не принадлежат ему, а являются частью государственного резервного фонда.

Далее мошенники предлагают «обналичить» эти деньги и передать их «ответственному лицу для проверки». Жертву подробно инструктируют, как отвечать на вопросы сотрудников банка, чтобы снять средства без препятствий.