Попытка самарца сохранить деньги обернулась потерей 2 800 000 рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В г. Самаре, мужчине1966г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшего, что для сохранности денег необходимо их срочно задекларировать. Для этого все наличные сбережения необходимо отдать приехавшему курьеру. Который после необходимой процедуры вернёт всю сумму обратно. Мужчина, не заподозрил обмана и выполнил все указания мошенника. Он передал аферистам 2 800000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.