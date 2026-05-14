Строительство новой автомобильной дороги в Куйбышевском районе Самары выполнено на 17%

В Самаре продолжается строительство новой магистрали протяженностью 790 метров, которая соединит улицы Центральную и Уральскую.

Рабочие вывозят непригодный грунт, также устроены подбетонная конструкция и гидроизоляция, выполняется устройство монолитной плиты днища аккумулирующего резервуара сточных вод – в районе ЖК «Заречье» в Куйбышевском районе будут свои локальные очистные сооружения. Кроме того, на строительном объекте завершается переустройство сетей водоснабжения, идет подготовка к устройству дорожного полотна.

Параллельно идет строительство двух коллекторов — непосредственно к локальным очистным сооружениям и на улице Лысвенской.

Также в настоящее время на объекте начался монтаж бортового камня. После монтажа дождеприемников генподрядчик приступит к основной работе — укладке слоев дорожного покрытия.