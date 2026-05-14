жители РФ готовы тратить в среднем 6 500 рублей в месяц на фитнес-тренера

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы изучить их отношение к занятиям с фитнес-тренерами, критерии при выборе специалистов и ситуацию на рынке труда в фитнес-индустрии.

Большинство опрошенных так или иначе рассматривают занятия с фитнес-тренером: только 23% респондентов заявили, что не готовы заниматься со специалистом.

Главная цель — поддержание формы: ее отметили 41% участников исследования. Еще 32% готовы обратиться к тренеру для похудения, 18% — для набора мышечной массы, 15% — для восстановления после травмы или работы над здоровьем.

Лидером по росту средних зарплатных предложений стала Москва: за год показатель увеличился на 52%, достигнув в среднем 64 641 руб/мес.

На втором месте — Московская область, где предлагаемый доход для тренеров вырос на 22% год к году и составил 49 284 руб/мес. Замыкает тройку лидеров Крым: за год средние зарплатные предложения для тренеров в регионе выросли на 20% (47 567 руб/мес)