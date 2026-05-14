Специалисты регионального Роскадастра приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП
В Самаре состоится открытие нового арт-объекта - футбольного мурала
Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре
"Первые" освоили основы системной помощи на Всероссийском добровольческом слёте

Первые освоили основы системной помощи на Всероссийском добровольческом слёте

Участники Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых с 11 по 16 мая проходят насыщенную просветительскую и практическую программу. Она помогает участникам разных возрастов обменяться лучшими практиками, обсудить подходы к созданию социальных проектов, партнёрств и наставнических инициатив, а также найти новые решения для развития добровольчества и поддержки людей.

Программа слёта объединяет лекции, мастер-классы, тренинги, интеллектуальные и командообразовательные активности, а также конкурсные испытания. Участники распределены по пяти трекам: «Делай добро», «Обучение служением. Первые», «Сотрудничество», «Наставники Первых» и «Территория Заботы». Каждый трек задаёт свою логику просветительской программы и помогает ребятам рассмотреть добровольчество с разных сторон. Такой формат позволяет участникам получить новые знания, обменяться опытом и лучше понять, как они могут развивать добровольческие практики в своих регионах.

«Мы очень хотели, чтобы программа слёта была полезной для каждого участника. Как для ребят, которые только начинают свой путь в добровольчестве, так и для тех, кто уже ведёт команды, запускает проекты, работает с партнёрами. Поэтому здесь много разных форматов: лекции, тренинги, мастер-классы, конкурсные испытания для финалистов конкурса «Делай добро». Получая обратную связь, мы видим, что им интересно. Уверен, участники уедут со слёта с яркими эмоциями, а самое главное, с пониманием, что полезное дело можно сделать у себя в регионе. Для нас это главный результат», - отметил руководитель Департамента управления проектами Движения Первых Роман Богатырёв.

Участники трека «Территория Заботы» уже обсудили, как добровольчество связано с технологическим суверенитетом, почему успешная коммуникация помогает выстраивать доверие с теми, кому нужна поддержка, зачем сохранять историческую память и локальное наследие.
В программу вошли лекции «Где начинается история», «Том Сойер Фест — наследие. Как региональный проект стал федеральным», тренинги по навыкам успешной коммуникации, квиз по теме «Единство народов России», а также встреча «Стань опорой: как помощь детям из приютов и пожилым людям помогает нам самим взрослеть и находить друзей» с сенатором Российской Федерации Мариной Сидухиной.

«Такие слёты — это новые знакомства, обмен мнениями и рождение важных инициатив. Ребята чувствуют свою нужность и понимают, что добровольчество развивается не в одном регионе, а по всей стране. Очень ценно, что в программе есть образовательная часть: нужно постоянно учиться, не стоять на месте. Сегодня я сама у ребят научилась смелости — каждый вопрос был осмысленным, честным и направленным на результат. Такие встречи дают толчок развитию добровольчества и мотивируют ещё больше молодых людей присоединяться к добрым делам», - отметила Марина Сидухина.

На треке «Обучение служением. Первые» участники познакомились
с методикой программы, разобрали подходы к реализации социально значимых инициатив и обсудили, кто такой социальный партнёр и как привлекать к проектам некоммерческие организации и социально ориентированный бизнес. В рамках проектировочной сессии «Конструктор решения» ребята работали над тем, как превратить общественно полезную идею в понятный, реализуемый и устойчивый проект.

Для участников трека «Делай добро» прошли тренинги «Социальный дизайн» и «Диагностика ситуации», испытания «Кейс-Ринг» и «Лестница развития волонтёра», а также квиз по теме «Единство народов России». Ребята учились анализировать социальные запросы, грамотно упаковывать добровольческие проекты, работать с идеей, визуалом и смыслом инициативы, а также понимать, какие навыки помогают волонтёру расти от первого участия в акции до роли организатора и лидера команды.

«На слёте мне особенно запомнились занятия по социальному дизайну и конкурсные испытания. Здорово, что помимо прослушивания лекций, мы сразу пробуем применять знания: учимся упаковывать проекты, делать их понятными, нужными и живыми. Для меня волонтёрство — это не профессия, а душа. Здесь я ещё раз почувствовал, что добро можно делать профессионально, красиво и с большим смыслом. Слёт дал мне вдохновение, новые идеи и уверенность, что мои проекты смогут помочь ещё большему количеству людей», — поделился участник трека «Делай добро»
из Ленинградской области Матвей Цветков.

Участники треков «Сотрудничество» и «Наставники Первых» работают над тем, как создавать среду поддержки, развивать культуру наставничества и объединять людей вокруг добрых дел. В рамках деловых игр «Город наставников» и «Наставник рядом» ребята моделировали ситуации взаимодействия наставника и подопечного, учились видеть сильные стороны команды и находить решения в сложных обстоятельствах. Также для них прошли форсайт-сессии по проектам в сфере добровольческой деятельности в рамках Всероссийского проекта «Благо твори».

Образовательная программа слёта построена так, чтобы каждый участник увёз с собой новые знания и готовые инструменты для работы
в своём регионе. Ребята учатся мыслить, находить партнёров, говорить
о своих инициативах понятным языком, выстраивать коммуникацию и видеть за каждым добровольческим делом главную цель — помощь людям.

Накануне участники добровольческого слёта вместе с Героем России, участником президентской кадровой программы «Время героев», Председателем Правления Движения Первых Артуром Орловым посетили театральную постановку «Классика Победы. Время Героев», посвящённую силе духа, мужеству и исторической памяти. Спектакль объединил истории героев разных поколений — тех, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны, тех, кто сегодня выполняет гражданский и воинский долг в зоне специальной военной операции. Для многих ребят эта постановка стала очень личной: она напомнила о родных и близких, которые сейчас защищают страну, о важности веры в человека, в правду и в Россию.

После спектакля состоялась «Классная встреча» Артура Орлова
с артистами постановки и участниками слёта. Ребята смогли задать вопросы, поделиться впечатлениями и рассказать о своих мечтах. Участник слёта из Горловки Донецкой Народной Республики Егор Белоногов отметил, что встреча получилась особенно символичной именно после постановки. Для ребят из Донбасса встреча с Председателем Правления имеет особое значение: он был на их земле, понимает, через что проходят люди Донбасса, и потому воспринимается в качестве близкого человека, защитника
и примера.

«Больше всего меня зацепило, что разговор был не формальным,
а очень живым. Артур Валерьевич рассказывал о себе, о своей мечте,
о своём пути, о том, как пришёл в Движение Первых. Я сам задал ему вопрос и получил ответ, который запомню надолго. Честно, для меня даже просто поговорить с таким человеком — уже огромное событие. Я буду гордиться этим моментом всю жизнь. После встречи появилось ещё больше уверенности, что нужно верить в себя, не бояться пробовать, развиваться и идти к своей мечте», — сказал Егор Белоногов.

Впереди у участников слёта ещё два насыщенных дня, наполненных новыми встречами, мастер-классами, общением и конкурсными испытаниями по трекам. Ребята ждут встречи с интересными спикерами,
в том числе с героями СВО, диалоги с блогерами, продолжение образовательной программы и подготовка к церемонии закрытия. Итоги слёта подведут 15 мая. В этот день состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Делай добро». Следить за новостями Всероссийского добровольческого слёта можно в официальном сообществе Движения Первых во ВКонтакте, Max и Telegram.

Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
