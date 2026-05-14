Каждый пятый сотрудник, владеющий навыками работы с ИИ, регулярно применяет эти технологии в рабочих задачах

Эксперты Авито Работы и Контура провели исследование, чтобы выяснить, как часто россияне используют искусственный интеллект в работе и как развитие технологий повлияло на требования к специалистам. В опросе приняли участие более 5 000 работающих россиян, осваивающих навыки работы с ИИ. Результаты исследования показывают, что технологии постепенно становятся частью рабочей рутины: каждый пятый (21%) респондент, изучающий возможности ИИ, регулярно использует этот инструмент в рабочих задачах.

67% работающих россиян используют ИИ-инструменты на базовом уровне в повседневной жизни, но каждый десятый(10%) уже пользуется на продвинутом уровне.

49% респондентов отметили, что начали изучать ИИ из любопытства, 32% захотели освоить востребованный навык, 31% — повысить профессиональный уровень, а 23% — автоматизировать рутинные задачи

Молодые россияне чаще видят в ИИ возможность упростить рабочие процессы и увеличить доходы: желание автоматизировать рутинные задачи отметили 27% респондентов 18–24 лет и 25% участников 25–34 лет при среднем по выборке показателе 23%

Работодатели также постепенно подключаются к обучению сотрудников. У 10% сотрудников проводятся внутренние курсы, еще 8% получают компенсацию стоимости внешнего обучения. 12% опрошенных сообщили, что были проведены разовые лекции, а 17% — что обучение пока только планируют внедрить.