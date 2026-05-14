В Сергиевском районе разбойник напал на 80-летнюю женщину из-за двух тысяч рублей

В ночное время в дежурную часть отдела МВД России по Сергиевскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о вызове скорой помощи к 80-летней местной жительнице, которой незнакомец нанес телесные повреждения.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и ближайшие автопатрули.

Полицейские в присутствии врачей опросили пожилую женщину, которая описала злоумышленника и пояснила, что примерно час назад незнакомый мужчина постучал в дверь ее частного дома, а когда она открыла – угрожая предметом, похожим на нож, и применяя физическую силу, потребовал денежные средства. Незнакомец за одежду таскал ее по помещению и несколько раз ударил по телу и голове. Женщина отдала разбойнику 2 тысячи рублей, после чего он убежал.

Сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району на месте происшествия провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В ходе осмотра места происшествия экспертом изъято с различных поверхностей вещество бурого цвета, похожее на кровь, а также следы пальцев рук. Изъятое следователи впоследствии направили на исследование и приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Ночью во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские проверили паспортные данные мужчины, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый 47-летний местный житель признал вину в совершении противоправного деяния.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 163 УК РФ, мужчина пояснил полицейским, что в состоянии алкогольного опьянения решил забрать денежные средства, которые внук потерпевшей якобы брал в долг у его друзей.

В настоящее время по ходатайству Следственного отдела ОМВД России по Сергиевскому району судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.