В возрасте 102 лет скончалась писательница, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

Информация о её смерти появилась в российских СМИ. Позже в центре Вознесенского назвали официальную причину ухода из жизни.

Как сообщили РИА Новости в центре, названном в честь знаменитого поэта, Богуславская умерла по естественным причинам. «Просто возраст», – пояснила собеседница агентства, добавив, что никаких продолжительных болезней у писательницы не было.

Богуславская прожила долгую и насыщенную жизнь. Она известна не только как супруга Андрея Вознесенского, но и как автор многих книг, а также как общественный деятель, основательница премии «Триумф» и музея Вознесенского.

В центре Вознесенского уточнили, что о дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно. Прощание, вероятно, пройдёт в Москве, где писательница жила и работала последние десятилетия.

