На Кубе полностью закончилось топливо

На острове закончились мазут и дизельное топливо, заявил министр энергетики Кубы. Из-за этого возросло число отключений электроэнергии. В марте Россия поставила Кубе 100 тыс. т нефти; Гавана заявила, что этого надолго не хватит

Энергетическая система Кубы находится в критическом состоянии из-за американской блокады, заявил кубинский министр энергетики Висенте де ла О Леви в эфире телепрограммы Mesa Redonda.

«У нас абсолютно нет мазута и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет запасов», — сказал он (цитата по Reuters).

Министр признал, что количество отключений электроэнергии в Гаване резко выросло, а во многих районах столицы свет отсутствует до 22 часов в сутки, пишет РБК.

В Гаване произошли самые масштабные за последние десятилетия веерные отключения электроэнергии. В нескольких районах столицы Кубы произошли протесты, звучали лозунги «Включайте свет!» и «Народ, объединившись, никогда не будет побежден!»

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель написал на странице в Х, что ситуация в энергетической системе Кубы является «особенно напряженной» в последние дни. Причиной тому он назвал энергетическую блокаду со стороны США. «На сегодняшний день прогнозируется дефицит в размере более 2000 МВт в часы пиковой нагрузки или ночного пика», — заявил Диас-Канель.