Согласно опросу Авито Недвижимости и Авито Рекламы, жители Приволжского федерального округа уже активно планируют аренду загородного жилья летом: 80% рассматривают аренду на срок до 1 месяца, 9% — на весь летний сезон.
- Чаще всего интерес к летней аренде загородного жилья проявляет молодая аудитория: среди 25–34 лет арендовать планирует 41%, среди 18–24 лет — 39%. На весь летний сезон нацелены 9% жителей ПФО, краткосрочную аренду на выходные рассматривают 32%. При этом пока забронировали жильё лишь 3% — большинство ещё выбирают.
- Ключевые факторы выбора — цена (54%) и природное окружение (53%). Далее идут наличие удобств — баня, бассейн, мангал (48%), состояние дома и участка (41%) и инфраструктура рядом (32%). Репутация арендодателя и отзывы важны для 30%.
- В среднем жители ПФО готовы заложить на аренду 49 тысяч рублей в месяц. Наиболее популярный формат — 1–2 недели (37%), на выходные планируют 32%, на месяц — 13%.
- Почти две трети жителей округа (63%) ищут варианты на онлайн-площадках. 71% замечают баннеры с рекламой недвижимости во время поиска, 49% считают такую рекламу полезной.
- Реклама на сайтах с объявлениями сильнее всего мотивирует к выбору объекта (54%), далее — реклама в соцсетях (39%) и в поисковых системах (36%).