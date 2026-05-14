У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Соревнования молодых специалистов предприятий региона на площадках проекта для работающей молодежи «МолоТ» продолжаются

Соревнования молодых специалистов предприятий региона на площадках проекта для работающей молодежи «МолоТ» продолжаются.

«Молот» (Молодежный труд) - это проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на удержание молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики, пропаганду здорового образа жизни. Уже прошли интеллектуальный квиз и семейная эстафета, сегодня состоялись этапы по мини-футболу и настольному теннису.

Матчи по мини-футболу прошли на стадионе «Локомотив».

«Сегодня мы проводим региональные соревнования в рамках проекта «МолоТ», - рассказал главный судья соревнований Александр Стрельников. - Команды, занявшие первые места в группах, выходят в финальную часть, где играют между собой по круговой системе. Такие соревнования проводятся уже второй год. Команды показывают отличные результаты. Я думаю, это помогает повышению трудоспособности в рабочих коллективах».

На многих предприятиях создана целая система организации и поощрения участия сотрудников в спортивных соревнованиях.

«Часто, на самом деле, выбираемся на различные соревнования, - поделился Никита Долгов, участник от АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара. – У нас проходят разные спортивные мероприятия, не только футбол. Это помогает объединению коллектива, создает командный дух сплочения».

Некоторые команды впервые приехали на площадки «МолоТа».

«Первый раз мы принимаем участие в таком турнире, - отметил Владимир Кусков, участник от АО «Тандер». – В нашей компании мы много тренируемся, ездим на соревнования, общаемся много, дружим, проводим совместные мероприятия. У нас коллектив спортивный».

По результатам игр первое место заняла команда АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара, второе - ООО «Газпром трансгаз Самара», третье -АО «Авиаагрегат».

В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
Матчи будут проходить с 12 по 16 мая с 10.00 до 18.00 на стадионе «Центральный» в Сызрани. Финал состоится 16 мая в 13:40. Спорт
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
