Соревнования молодых специалистов предприятий региона на площадках проекта для работающей молодежи «МолоТ» продолжаются.

«Молот» (Молодежный труд) - это проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на удержание молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики, пропаганду здорового образа жизни. Уже прошли интеллектуальный квиз и семейная эстафета, сегодня состоялись этапы по мини-футболу и настольному теннису.

Матчи по мини-футболу прошли на стадионе «Локомотив».

«Сегодня мы проводим региональные соревнования в рамках проекта «МолоТ», - рассказал главный судья соревнований Александр Стрельников. - Команды, занявшие первые места в группах, выходят в финальную часть, где играют между собой по круговой системе. Такие соревнования проводятся уже второй год. Команды показывают отличные результаты. Я думаю, это помогает повышению трудоспособности в рабочих коллективах».

На многих предприятиях создана целая система организации и поощрения участия сотрудников в спортивных соревнованиях.

«Часто, на самом деле, выбираемся на различные соревнования, - поделился Никита Долгов, участник от АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара. – У нас проходят разные спортивные мероприятия, не только футбол. Это помогает объединению коллектива, создает командный дух сплочения».

Некоторые команды впервые приехали на площадки «МолоТа».

«Первый раз мы принимаем участие в таком турнире, - отметил Владимир Кусков, участник от АО «Тандер». – В нашей компании мы много тренируемся, ездим на соревнования, общаемся много, дружим, проводим совместные мероприятия. У нас коллектив спортивный».

По результатам игр первое место заняла команда АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара, второе - ООО «Газпром трансгаз Самара», третье -АО «Авиаагрегат».