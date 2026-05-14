Самарцев приглашают на межрегиональный литературный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В преддверии Дня Победы коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области присоединился к памятным мероприятиям, посвящённым 81 годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Специалисты регионального Роскадастра приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. 
«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором
В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти
Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании.
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП
16 мая у филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие футбольного мурала - нового арт‑объекта, который украсит наш город.
В Самаре состоится открытие нового арт-объекта - футбольного мурала
15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной Самары состоится концерт «Волжская мелодия».
Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.34
-0.45
EUR 85.9
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают на межрегиональный литературный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ»

250
Самарцев приглашают на межрегиональный литературный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ»

С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный литературный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ». Это событие позволит через бережное отношение к классике взглянуть на бессмертные творения великих писателей России под непривычным углом, пронизанным духом игры и творчества.
Прологом фестиваля станут три насыщенных дня. 27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека проведёт межрегиональную научную конференцию «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б. М. Салтыкова». В ней примут участие учёные-историки, искусствоведы, археологи, библиотечные, музейные и архивные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Ключевым объектом обсуждения станет Самарская рукопись – самая древняя известная на сегодняшний день книга, написанная в Самаре. 
28 мая в Самарской областной научной библиотеке подведут итоги конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных библиотек Самарской области «Профессиональное признание». Участники, среди которых жюри определило лауреатов конкурса, прибудут почти со всей Самарской области, в том числе из девяти муниципалитетов региона.
29 мая пройдёт «Школа комплектатора», где соберутся представители муниципальных библиотек региона, а также представители издательства «Пешком в историю», которые обсудят современные стратегии пополнения фондов, методы работы с документами, покажут издательские проекты и новые книжные серии.
Основная программа фестиваля развернётся 30 мая с 11:00 до 22:00. Гостям Самарской областной научной библиотеки предстоит увлекательное путешествие по десяти тематическим площадкам. Посетивших каждую из площадок ждёт награда — приятный памятный сюрприз и участие в розыгрыше призов.
Точкой притяжения станет площадка «Игры демиургов» – традиционная литературная гостиная, где признанные российские авторы встретятся со своей аудиторией. Среди приглашённых гостей – Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина, Андрей Геласимов и другие известные писатели. 
Площадки фестиваля в Самарской областной научной библиотеке охватывают все категории читателей благодаря участию учреждений-партнёров. Так, литературно-игровая площадка «Игра слов» рассчитана на самых юных гостей. Представители Самарской областной детской библиотеки проведут для них мастер-классы, лекции, игры, литературные конкурсы и другие увлекательные активности, включая встречи с детскими писателями. Площадку «Своя игра» организует Самарская областная библиотека для молодёжи, которая подготовила несколько тематических блоков, посвящённых творческому потенциалу, любви к литературе и родной земле. А Самарская областная библиотека для слепых откроет площадку «Игра ума», которая предложит особые проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям. 
Помимо литературы фестиваль раскроет и другие виды искусства. Богатую музыкальную палитру представят участники площадки «Живая классика»: ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета, ансамбль средневековой музыки «Altera Musica», творческие союзы «Волга-Фолк Бэнд» и «KontrabuzzZ» подарят гостям подлинный калейдоскоп жанров и эпох. Площадка «Жизнь – игра» станет театральным марафоном, вместившим три постановки. Сказку «Аленький цветочек» покажет театр «Мастерская», театр «Город» представит постановку «Кроткая» по одноимённой повести Ф.М. Достоевского, а артисты Шостакович Опера Балет покажут зрителям театрализованную фантазию «Метель» по повести А.С. Пушкина. Не останется без внимания и живопись: на площадке «Классика жанра» развернутся выставки работ российских и самарских художников.
На фестивале распахнёт свои двери особая площадка «Классический интернационал» Дома дружбы народов, посвящённая Году единства народов России. Здесь гостей ожидает насыщенная программа, которая во всей полноте и красоте раскроет многонациональную душу нашей страны — созвучие языков, общность традиций и уникальность обычаев.
Впервые в истории фестиваля организована площадка для обратной связи  «Постскриптум», где гости смогут поделиться впечатлениями, оставить отзыв. Участникам предложат запечатлеть живые эмоции, стать соавторами книги о фестивале и поучаствовать в лотерее.
О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».
С 27 по 30 мая 2026, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.
Вход свободный!
0+

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
567
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
494
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
341
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
1782
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
810
Весь список