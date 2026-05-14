Самарцев приглашают на межрегиональный литературный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ»

С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный литературный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ». Это событие позволит через бережное отношение к классике взглянуть на бессмертные творения великих писателей России под непривычным углом, пронизанным духом игры и творчества.

Прологом фестиваля станут три насыщенных дня. 27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека проведёт межрегиональную научную конференцию «Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б. М. Салтыкова». В ней примут участие учёные-историки, искусствоведы, археологи, библиотечные, музейные и архивные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Ключевым объектом обсуждения станет Самарская рукопись – самая древняя известная на сегодняшний день книга, написанная в Самаре.

28 мая в Самарской областной научной библиотеке подведут итоги конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных библиотек Самарской области «Профессиональное признание». Участники, среди которых жюри определило лауреатов конкурса, прибудут почти со всей Самарской области, в том числе из девяти муниципалитетов региона.

29 мая пройдёт «Школа комплектатора», где соберутся представители муниципальных библиотек региона, а также представители издательства «Пешком в историю», которые обсудят современные стратегии пополнения фондов, методы работы с документами, покажут издательские проекты и новые книжные серии.

Основная программа фестиваля развернётся 30 мая с 11:00 до 22:00. Гостям Самарской областной научной библиотеки предстоит увлекательное путешествие по десяти тематическим площадкам. Посетивших каждую из площадок ждёт награда — приятный памятный сюрприз и участие в розыгрыше призов.

Точкой притяжения станет площадка «Игры демиургов» – традиционная литературная гостиная, где признанные российские авторы встретятся со своей аудиторией. Среди приглашённых гостей – Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина, Андрей Геласимов и другие известные писатели.

Площадки фестиваля в Самарской областной научной библиотеке охватывают все категории читателей благодаря участию учреждений-партнёров. Так, литературно-игровая площадка «Игра слов» рассчитана на самых юных гостей. Представители Самарской областной детской библиотеки проведут для них мастер-классы, лекции, игры, литературные конкурсы и другие увлекательные активности, включая встречи с детскими писателями. Площадку «Своя игра» организует Самарская областная библиотека для молодёжи, которая подготовила несколько тематических блоков, посвящённых творческому потенциалу, любви к литературе и родной земле. А Самарская областная библиотека для слепых откроет площадку «Игра ума», которая предложит особые проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям.

Помимо литературы фестиваль раскроет и другие виды искусства. Богатую музыкальную палитру представят участники площадки «Живая классика»: ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета, ансамбль средневековой музыки «Altera Musica», творческие союзы «Волга-Фолк Бэнд» и «KontrabuzzZ» подарят гостям подлинный калейдоскоп жанров и эпох. Площадка «Жизнь – игра» станет театральным марафоном, вместившим три постановки. Сказку «Аленький цветочек» покажет театр «Мастерская», театр «Город» представит постановку «Кроткая» по одноимённой повести Ф.М. Достоевского, а артисты Шостакович Опера Балет покажут зрителям театрализованную фантазию «Метель» по повести А.С. Пушкина. Не останется без внимания и живопись: на площадке «Классика жанра» развернутся выставки работ российских и самарских художников.

На фестивале распахнёт свои двери особая площадка «Классический интернационал» Дома дружбы народов, посвящённая Году единства народов России. Здесь гостей ожидает насыщенная программа, которая во всей полноте и красоте раскроет многонациональную душу нашей страны — созвучие языков, общность традиций и уникальность обычаев.

Впервые в истории фестиваля организована площадка для обратной связи «Постскриптум», где гости смогут поделиться впечатлениями, оставить отзыв. Участникам предложат запечатлеть живые эмоции, стать соавторами книги о фестивале и поучаствовать в лотерее.

С 27 по 30 мая 2026, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

0+