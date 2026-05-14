За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза

Подавляющее большинство россиян (65%) считают себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16%). Атеистов среди населения оказалось лишь 6%. К такому выводу пришли социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) на основе опроса 1501 совершеннолетнего респондента в феврале – марте этого года (есть у «Ведомостей»). К исламу отнесли себя 9% опрошенных, к другим вероисповеданиям – 3%. Затруднились дать ответ 1% россиян.

По сравнению с результатами более ранних опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института доля православных уменьшается. В 2011 г. среди респондентов их было 78%, атеистов – только 2%, а не относили себя к какому-либо вероисповеданию 11% опрошенных. В 2020 г. к православным относились уже 67% россиян, к атеистам – 7%. Почти каждый шестой (15%) говорил, что он не относится ни к одному вероисповеданию.

По данным на этот год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в религиозных службах. Разница с 2011 г. незначительная: в них никогда не участвовали 28% россиян. Но во время пандемии показатель был ниже – 26%. Всего сейчас 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. Во время пандемии их было 22%, а 15 лет назад – 28%.

Каждый третий православный респондент (33%) посещает храмы РПЦ от нескольких раз в год и чаще. Для сравнения: во время пандемии с такой же периодичностью в храмы ходило 38% опрошенных, а в 2011 г. – 35%. По данным на этот год, только один из 10 православных (10%) никогда не посещал храм. Разница с 2020 г. небольшая: тогда таких насчитывалось лишь 8%. Но она ощутимее по сравнению с 2011 г., когда об этом сообщили 18% православных опрошенных.

Всплеск религиозности во время пандемии связан с неопределенностью и беспокойством людей за свое здоровье, говорит старший научный сотрудник лаборатории «Социология религии» ПСТГУ Елена Пруцкова. Она обратила внимание на увеличение доли тех, кто регулярно причащался: к 2020 г. она выросла в 3 раза. По словам Пруцковой, в обществе наблюдается поляризация: есть люди, действительно живущие церковной жизнью, а есть те, кто соотносят себя с православной верой, потому что это часть их этнической идентичности.

Воцерковленные люди увеличивают глубину своих знаний: расширяют религиозную практику, сохраняют опыт посещения храмов, изучают веру, говорит заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его оценке, уровень православной идентичности в обществе остается стабильно высоким. Колебания внутри этого большинства скорее носят ситуативный характер, нежели отражают тенденцию, считает Кипшидзе.

Религиозность в РФ расширялась в 1990-х гг. и первые два десятилетия XXI в., говорит профессор РГГУ Валентина Слобожникова. В неопределенности после распада СССР население обратилось к дорациональным, доидеологическим картинам мира – религиозным. В стране начался религиозный ренессанс, увеличивалось количество верующих и численность конфессий, пояснила она.

Этот тренд фиксировался примерно до 2019 г. В третьем десятилетии количество верующих, особенно наиболее массовых религий, в РФ стало уменьшаться. По словам Слобожниковой, тенденция затрагивает не только нашу страну: она наметилась еще в конце первого десятилетия по всей Европе. На этом фоне уменьшение количества православных верующих не смотрится ничем сверхординарным, говорит эксперт.

Незначительное уменьшение показателей может говорить о том, как молодежь осваивает религиозность, считает эксперт. При этом, по ее словам, в целом практикующие верующие активнее стали демонстрировать религиозность не только на уровне сознания, но и в поведении. Важный момент заключается в том, что поведение меняется в том числе тогда, когда у них усложняется психологическое состояние, то есть в сложной жизненной ситуации. Сейчас одна из них для части населения – специальная военная операция, сказала Слобожникова.