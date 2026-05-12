Жительница Красноармейского района 1959 года рождения стала жертвой мошенников

Сначала женщине поступил звонок через один из мессенджеров. Собеседница представилась сотрудником страховой компании и сообщила, что срок действия полиса обязательного медицинского страхования истекает и его необходимо продлить. Для этого, по словам звонившей, требовалось передать SMS‑код, поступивший с портала Госуслуг. Потерпевшая не поверила злоумышленнице и прервала разговор.
Однако спустя некоторое время женщине позвонил человек, представившийся следователем. Он заявил, что в отношении неё совершены мошеннические действия, и убедил срочно перевести денежные средства на так называемый «безопасный счёт». В результате потерпевшая лишилась более 800 тысяч рублей.
По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.
Полиция Самарской области призывает граждан проявлять бдительность:
- ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым лицам коды и пароли из SMS‑сообщений;
- не переводите деньги на неизвестные счета;
- при подозрительных звонках незамедлительно обращайтесь на горячую линию банка — используйте номер, указанный на оборотной стороне карты.