Renault Logan в Самаре сбил 88-летнюю женщину
Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера Таврида
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая
После развода с супругой житель г. Самары не выплачивал алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына
В УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию служебных собак
180 лет Альфреду фон Вакано - основателю пивоварения и канализации в Самаре
В Самарской области выявлены самые популярные риски ДТП, связанные с мотоциклами
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Жительница Красноармейского района 1959 года рождения стала жертвой мошенников

Сначала женщине поступил звонок через один из мессенджеров. Собеседница представилась сотрудником страховой компании и сообщила, что срок действия полиса обязательного медицинского страхования истекает и его необходимо продлить. Для этого, по словам звонившей, требовалось передать SMS‑код, поступивший с портала Госуслуг. Потерпевшая не поверила злоумышленнице и прервала разговор.

Однако спустя некоторое время женщине позвонил человек, представившийся следователем. Он заявил, что в отношении неё совершены мошеннические действия, и убедил срочно перевести денежные средства на так называемый «безопасный счёт». В результате потерпевшая лишилась более 800 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области призывает граждан проявлять бдительность:

  • ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым лицам коды и пароли из SMS‑сообщений;
  • не переводите деньги на неизвестные счета;
  • при подозрительных звонках незамедлительно обращайтесь на горячую линию банка — используйте номер, указанный на оборотной стороне карты.
Теги: Мошенники

В Госдуме предупредили о схеме мошенников с доставкой товаров c маркетплейсов
По словам эксперта, злоумышленники рассчитывают на то, что человек действительно ожидает заказ и воспринимает звонок как обычное уточнение по доставке. Криминал
Россиян предупредили о мошеннических ловушках вокруг капремонта
Если звонят с предложением за вознаграждение убрать строку капремонта из платежки — это мошенники, никакого закона об освобождении всех собственников от... Криминал
Телефонные мошенники разыграли спектакль, чтобы выманить деньги у самарского стоматолога
В одном из мессенджеров к женщине обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена... Криминал
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
