Renault Logan в Самаре сбил 88-летнюю женщину
Объявлен прием заявок на творческие программы #СВОеИСКУССТВО арт-кластера Таврида
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
В Самаре выступит архитектурный блогер Анна Мартовицкая
После развода с супругой житель г. Самары не выплачивал алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына
В УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию служебных собак
180 лет Альфреду фон Вакано - основателю пивоварения и канализации в Самаре
В Самарской области выявлены самые популярные риски ДТП, связанные с мотоциклами
180 лет Альфреду фон Вакано - основателю пивоварения и канализации в Самаре

12 мая 2026 года исполняется 180 лет со дня рождения важной для Самары исторической личности – Альфреда фон Вакано. Австрийский дворянин, владелец известного на всю страну Жигулёвского пивоваренного завода, крупный промышленник и меценат занимался в том числе и коммунальной инфраструктурой нашего города.

До начала ХХ века город не справлялся с нечистотами. Всем известны слова Максима Горького о том, насколько грязной и некрасивой была Самара в то время. Однако городские власти не видели необходимости вкладывать серьёзные средства в строительство канализации.

Много времени и сил потратил фон Вакано, убеждая городскую Думу в нужности такой работы. Его идеи долго не находили поддержки. Поэтому Альфред Филиппович на свои средства сначала заказал в 1906 году проект, а затем в 1909 году и строительство пробного участка коллектора Волжского склона – первой централизованной канализации в Самаре. Возврата денег меценат не ждал, все средства, которые взимались с пользователей системы водоотведения, должны были полностью идти на дальнейшее развитие канализации в городе.

Официально задокументировано, что буквально через несколько месяцев после введения в эксплуатацию городской системы канализации санитарное состояние Самары значительно улучшилось. В городе стали приживаться деревья и трава, появились клумбы с розами. Канализация превратила Самару в цветущий город-сад!

Это во многом стало результатом дальновидности, инициативы, настойчивости Альфреда Филипповича фон Вакано.   А коллектор, построенный на средства мецената, до сих пор, спустя 117 лет, является действующей частью городской системы водоотведения.

Сотрудники «РКС-Самара» не только тщательно следят за техническим состоянием канализации, но и собирают, восстанавливают исторические факты. В Музее самарского водопровода и канализации выставлено несколько уникальных экспонатов, связанных с деятельностью фон Вакано. А десять лет назад представители ресурсоснабжающей организации воссоздали памятную табличку в историческом коллекторе, полностью повторив информацию, размещённую там в 1915 году.

Теги: РКС-Самара

