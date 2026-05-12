После развода с супругой житель г. Самары не выплачивал алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына. Мужчина всячески избегал исполнения своих родительских обязательств и скрывался от судебных приставов. В связи с тем, что на контакт с сотрудниками Службы он не выходил, в отношении должника было заведено разыскное дело.

Сотрудниками отдела исполнительного розыска был проведён ряд оперативных мероприятий, в результате которых было установлено, что алиментщик передвигается по городу на транспортном средстве, принадлежащем третьему лицу.

При взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции мужчина был остановлен и доставлен в отделение судебных приставов Красноглинского района. Здесь в отношении него составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение назначить должнику по алиментам наказание в виде 40 часов обязательных работ. Их он проведен за общественно полезными делами.

В случае если мужчина и после этого не преступит к уплате алиментов, то он может стать уже фигурантом уголовного дела.