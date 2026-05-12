Блогеров из Самарской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории – от школьников до представителей старшего поколения.
Самарская область в числе первых присоединилась к новому проекту Общества «Знание» Знание.Безопасность
2 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева с «Юбилейной программой».
САТОБ: «Юбилейная программа» Государственного академического Русского оркестра имени В.В. Андреева
В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.
Более 10 противопожарных рейдов провели в Самаре
12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в минздраве СО прошло награждение среднего медицинского персонала.
Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета  - в полуфинале всероссийского конкурса
На Самарском заводе полимерных изделий (СЗПИ) завершена активная фаза внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Производительность труда»: самарский завод повысил выработку после участия в федеральном проекте
Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённую путевку в детский лагерь.
В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Блогеров из Самарской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»

210
Блогеров из Самарской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»

Жителей Самарской области приглашают принять участие в треке «Министерство контента» – уникальной программе Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы смогут попробовать себя в ключевых направлениях – от здравоохранения, спорта и просвещения до промышленности, сельского хозяйства и международного туризма. Участие доступно без возрастных ограничений – достаточно подать заявку на цифровой платформе до 9 июня.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» уже более пяти лет формирует в России сообщество авторов, создающих социально значимый контент, и помогает им становиться лидерами общественного мнения. Трек «Министерство контента» стал первым в стране форматом, где блогеры и представители федеральных ведомств совместно разрабатывают медиапроекты и выстраивают новый формат открытого диалога государства и общества.

«За год программа «Министерство контента» объединила сотни участников и федеральные ведомства в совместной работе. Более 8,5 тысячи заявок со всей страны – это не просто цифры. Это запрос. Запрос на то, что контент сегодня перестал быть развлечением и стал инструментом влияния, диалога и развития. В прошлом сезоне мы выстроили живой, честный разговор между блогерами и государственными командами. Родилась новая культура взаимодействия: здесь не боятся спорить, но умеют слышать. Здесь рождаются смыслы и укрепляется доверие. Благодарю все министерства-партнеры, которые вместе с нами формируют социально значимый контент. Вместе мы создаем пространство, где слово работает на страну, на людей, на общее будущее. Сегодня мы делаем следующий шаг: расширяем программу и открываем новые возможности для авторов, которые не боятся реальной повестки и готовы брать ответственность за своё слово. Приглашаю всех талантливых авторов принять участие в проекте!» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области на участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в прошлом году было подано 165 заявок. В число победителей вошел блогер и индивидуальный предприниматель Илья Ятманкин.

Образовательная программа трека выстроена как последовательность этапов – от регистрации и дистанционного отбора до обучения и командной работы с представителями министерств. Прием заявок открыт до 9 июня на цифровой платформе. . Все заявки пройдут конкурсный отбор: участникам предстоит предоставить портфолио и пройти тестирование, по итогам которых будут определены сильнейшие кандидаты. После этого их ждет программа дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ключевым этапом станет совместная работа блогеров и представителей министерств в командах: участники будут разрабатывать медиапроекты на основе реальных государственных задач. Итогом этой работы станет защита проектов перед представителями ведомств на финале трека.

В 2026 году участникам доступны шесть направлений, каждое из которых разработано совместно с профильным федеральным министерством и представляет собой полноценный практический кейс.

Направление «Промышленность» (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) ориентировано на популяризацию российской промышленности и повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Участникам предстоит создавать медиапроекты, которые помогают сформировать современный образ отрасли – технологичной, развивающейся и значимой для экономики страны. В фокусе – понятное и доступное объяснение сложных производственных процессов, а также работа с существующими стереотипами о промышленности.

Направление «Агротехнологии» (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации) направлено на продвижение ценностей и достижений агропромышленного комплекса и формирование современного образа отрасли. Участникам предстоит работать с темами растениеводства, животноводства, переработки, аграрной науки, биотехнологий и развития сельских территорий. Основная задача – показать агропромышленный комплекс как технологичную и динамично развивающуюся сферу, значимую для экономики страны.

Направление «Просвещение» (Министерство просвещения Российской Федерации) ориентировано на широкую аудиторию педагогов, родителей и школьников, а также студентов педагогических вузов. Участникам предстоит создавать медиапроекты, которые формируют современный образ учителя как лидера мнений и наставника, показывают реальные истории педагогов и учеников, помогают старшеклассникам разобраться в выборе профессии и образовательной траектории. В центре внимания – темы профориентации, среднего профессионального образования, современных технологий в школе, включая использование нейросетей и цифровых инструментов, а также формирование безопасной и комфортной образовательной среды.

Направление «Международный туризм» (Министерство экономического развития Российской Федерации) раскрывает задачи продвижения туристического потенциала России на международной арене и формирования ее современного имиджа за рубежом. Участникам предстоит создавать медиапроекты для иностранной аудитории с акцентом на дружелюбие, доступность и комфорт путешествий по стране. В фокусе – развитие национального туристического бренда Discover Russia и формирование привлекательного образа страны для путешествий.

Направление «Здоровье» (Министерство здравоохранения Российской Федерации) посвящено формированию культуры проактивного отношения к своему здоровью и развитию партнерского взаимодействия между пациентом и врачом. Участникам предстоит работать с темами профилактики заболеваний, диспансеризации, борьбы с вредными привычками, а также сохранения здоровья на разных этапах жизни – от детства до активного долголетия. В фокусе – повышение личной ответственности за здоровье, развитие доверия к медицинским специалистам и продвижение принципов доказательной медицины.

Направление «Спорт и физическая культура» (Министерство спорта Российской Федерации) раскрывает задачи развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни. Участникам предстоит работать с темами спортивной инфраструктуры, доступности занятий спортом, подготовки талантливых спортсменов и развития профессионального спорта. В фокусе – достижения отрасли, работа спортивных школ и центров подготовки, а также истории успеха спортсменов.

Для жителей Самарской области участие в программе – это возможность заявить о себе на федеральном уровне, получить новые профессиональные навыки, войти в сообщество авторов со всей страны и получить обратную связь от ведущих экспертов.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
12 мая 2026  12:42
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
236
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
1201
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
1585
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1649
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1433
Весь список