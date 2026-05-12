Блогеров из Самарской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»

Жителей Самарской области приглашают принять участие в треке «Министерство контента» – уникальной программе Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы смогут попробовать себя в ключевых направлениях – от здравоохранения, спорта и просвещения до промышленности, сельского хозяйства и международного туризма. Участие доступно без возрастных ограничений – достаточно подать заявку на цифровой платформе до 9 июня.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» уже более пяти лет формирует в России сообщество авторов, создающих социально значимый контент, и помогает им становиться лидерами общественного мнения. Трек «Министерство контента» стал первым в стране форматом, где блогеры и представители федеральных ведомств совместно разрабатывают медиапроекты и выстраивают новый формат открытого диалога государства и общества.

«За год программа «Министерство контента» объединила сотни участников и федеральные ведомства в совместной работе. Более 8,5 тысячи заявок со всей страны – это не просто цифры. Это запрос. Запрос на то, что контент сегодня перестал быть развлечением и стал инструментом влияния, диалога и развития. В прошлом сезоне мы выстроили живой, честный разговор между блогерами и государственными командами. Родилась новая культура взаимодействия: здесь не боятся спорить, но умеют слышать. Здесь рождаются смыслы и укрепляется доверие. Благодарю все министерства-партнеры, которые вместе с нами формируют социально значимый контент. Вместе мы создаем пространство, где слово работает на страну, на людей, на общее будущее. Сегодня мы делаем следующий шаг: расширяем программу и открываем новые возможности для авторов, которые не боятся реальной повестки и готовы брать ответственность за своё слово. Приглашаю всех талантливых авторов принять участие в проекте!» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области на участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в прошлом году было подано 165 заявок. В число победителей вошел блогер и индивидуальный предприниматель Илья Ятманкин.

Образовательная программа трека выстроена как последовательность этапов – от регистрации и дистанционного отбора до обучения и командной работы с представителями министерств. Прием заявок открыт до 9 июня на цифровой платформе. . Все заявки пройдут конкурсный отбор: участникам предстоит предоставить портфолио и пройти тестирование, по итогам которых будут определены сильнейшие кандидаты. После этого их ждет программа дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ключевым этапом станет совместная работа блогеров и представителей министерств в командах: участники будут разрабатывать медиапроекты на основе реальных государственных задач. Итогом этой работы станет защита проектов перед представителями ведомств на финале трека.

В 2026 году участникам доступны шесть направлений, каждое из которых разработано совместно с профильным федеральным министерством и представляет собой полноценный практический кейс.

Направление «Промышленность» (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации) ориентировано на популяризацию российской промышленности и повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Участникам предстоит создавать медиапроекты, которые помогают сформировать современный образ отрасли – технологичной, развивающейся и значимой для экономики страны. В фокусе – понятное и доступное объяснение сложных производственных процессов, а также работа с существующими стереотипами о промышленности.

Направление «Агротехнологии» (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации) направлено на продвижение ценностей и достижений агропромышленного комплекса и формирование современного образа отрасли. Участникам предстоит работать с темами растениеводства, животноводства, переработки, аграрной науки, биотехнологий и развития сельских территорий. Основная задача – показать агропромышленный комплекс как технологичную и динамично развивающуюся сферу, значимую для экономики страны.

Направление «Просвещение» (Министерство просвещения Российской Федерации) ориентировано на широкую аудиторию педагогов, родителей и школьников, а также студентов педагогических вузов. Участникам предстоит создавать медиапроекты, которые формируют современный образ учителя как лидера мнений и наставника, показывают реальные истории педагогов и учеников, помогают старшеклассникам разобраться в выборе профессии и образовательной траектории. В центре внимания – темы профориентации, среднего профессионального образования, современных технологий в школе, включая использование нейросетей и цифровых инструментов, а также формирование безопасной и комфортной образовательной среды.

Направление «Международный туризм» (Министерство экономического развития Российской Федерации) раскрывает задачи продвижения туристического потенциала России на международной арене и формирования ее современного имиджа за рубежом. Участникам предстоит создавать медиапроекты для иностранной аудитории с акцентом на дружелюбие, доступность и комфорт путешествий по стране. В фокусе – развитие национального туристического бренда Discover Russia и формирование привлекательного образа страны для путешествий.

Направление «Здоровье» (Министерство здравоохранения Российской Федерации) посвящено формированию культуры проактивного отношения к своему здоровью и развитию партнерского взаимодействия между пациентом и врачом. Участникам предстоит работать с темами профилактики заболеваний, диспансеризации, борьбы с вредными привычками, а также сохранения здоровья на разных этапах жизни – от детства до активного долголетия. В фокусе – повышение личной ответственности за здоровье, развитие доверия к медицинским специалистам и продвижение принципов доказательной медицины.

Направление «Спорт и физическая культура» (Министерство спорта Российской Федерации) раскрывает задачи развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни. Участникам предстоит работать с темами спортивной инфраструктуры, доступности занятий спортом, подготовки талантливых спортсменов и развития профессионального спорта. В фокусе – достижения отрасли, работа спортивных школ и центров подготовки, а также истории успеха спортсменов.

Для жителей Самарской области участие в программе – это возможность заявить о себе на федеральном уровне, получить новые профессиональные навыки, войти в сообщество авторов со всей страны и получить обратную связь от ведущих экспертов.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».