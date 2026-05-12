Пять команд региона примут участие в Суперкубке Детского КВН 

22 мая в 18:00 в Самаре состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз - путевку на Международный фестиваль детских команд КВН. Юные КВНщики продемонстрируют свои таланты в конкурсах «Приветствие» и «Сказка». (6+)



В игре примут участие пять команд:

- «Пятница 13», школа № 13 г.о.Самара;

- «Нью пипл», школа №68 г.о. Самара;

- «Сидоровы козы», ООЦ центр «Школа» г.о. Тольятти;

- «С иголочки», школа № 175 г.о.Самара;

- «То, что нужно», школа № 175 г.о. Самара.



Детский КВН проходят при поддержке Правительства Самарской области и администрации города Самары. Проект включает обучение школьников основам сценического мастерства, режиссуры, хореографии, вокала и др. Выпускники Детского КВН Самарской области продолжают свой путь в «большом» КВН благодаря системе лиг в регионе.

Фото: пресс-служба администрации Самары