Фиджитал-фестиваль «Движение к Победе» прошел в Самаре

"Сегодня в Самаре в физкультурно-спортивном комплексе «Маяк» провели фиджитал-фестиваль «Движение к Победе»", - сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Участники — жители региона с ОВЗ, ветераны боевых действий, наши герои, вернувшиеся с СВО. Люди, которые идут вперед. Несмотря ни на что.

Формат «фиджитал» подразумевает, что соревнования проходят в двух форматах: цифровом и физическом.

В программе:

Баскетбол 3×3;

Тактический бой в видеоигре;

Компьютерные единоборства.

"Такие фестивали помогают не просто держать себя в форме, но и проходить реабилитацию, социализироваться, возвращаться к активной полноценной жизни. Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной Президентом. Движение к Победе продолжаем на всех фронтах!" - отметил глава региона.

