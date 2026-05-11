Фиджитал-фестиваль «Движение к Победе» прошел в Самаре

"Сегодня в Самаре в физкультурно-спортивном комплексе «Маяк» провели фиджитал-фестиваль «Движение к Победе»", - сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Участники — жители региона с ОВЗ, ветераны боевых действий, наши герои, вернувшиеся с СВО. Люди, которые идут вперед. Несмотря ни на что.
Формат «фиджитал» подразумевает, что соревнования проходят в двух форматах: цифровом и физическом.
В программе:
Баскетбол 3×3;
Тактический бой в видеоигре;
Компьютерные единоборства.
"Такие фестивали помогают не просто держать себя в форме, но и проходить реабилитацию, социализироваться, возвращаться к активной полноценной жизни. Мероприятие провели в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной Президентом. Движение к Победе продолжаем на всех фронтах!" - отметил глава региона.
Фото с ВК-страницы Вячеслава Федорищева