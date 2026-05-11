"Акрон" проиграл "Ростову" - 1:3
Список адресов в Самаре, где на 2 недели отключат горячую воду
В СОХМ откроется выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"
12 мая в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области
В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху
Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
В СОХМ откроется выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"

С 13 мая в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева, уроженца города Алчевска Луганской Народной Республики.

В экспозицию вошло более 50 оригинальных произведений цифровой живописи, посвященных событиям на Донбассе, судьбам ополченцев и мобилизованных, а также жизни региона в условиях длительного противостояния.

Данил Багринцев - выпускник Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Его дипломной работой стали иллюстрации к произведениям Эриха Марии Ремарка, а тема человеческой стойкости и исторических испытаний впоследствии заняла центральное место в творчестве автора.

Важной частью художественного мира Багринцева также является индустриальный пейзаж Донбасса: заводы Алчевска на его полотнах предстают как символ силы и характера родного края.

Особое место в работах художника занимает тема специальной военной операции. Многие произведения основаны на реальных событиях и рассказах очевидцев. Картина "Марш-бросок" посвящена переходу резервистов к селу Трехизбенка - 50 километров пешком по зимней степи без транспорта и продовольствия.

Другая работа рассказывает о солдатском пайке, благодаря которому подразделение смогло продержаться сутки. Полотна художника наполнены атмосферой фронтовых будней: приглушенные тона, дым, напряженные лица бойцов и эмоциональная достоверность создают эффект документального присутствия.

Несмотря на то что сам художник не участвовал в боевых действиях, его произведения воспринимаются как художественное свидетельство эпохи. В 16 лет Данил получил тяжелую спинномозговую травму и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. При этом тема Донбасса тесно связана с его личной историей: отец художника ушел в ополчение в первые дни Русской весны 2014 года и продолжает службу.

Сегодня Данил Багринцев активно участвует в выставочной деятельности по всей России. Его работы уже экспонировались в Уфе, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Выборге, Таганроге, Республике Алтай и других регионах страны. Художник также сотрудничает с книжными издательствами как иллюстратор.
После показа в Самарском областном художественном музее выставка будет представлена в Доме-музее В.И.Ленина, Музее истории города Новокуйбышевска и ДК "Тольятти" им. Н.В.Абрамова. Завершение выставочного проекта в Самарской области запланировано на 3 июля 2026 года.

 

Фото:   пресс-служба СОХМ

