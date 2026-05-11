В СОХМ откроется выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"

С 13 мая в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева, уроженца города Алчевска Луганской Народной Республики.



В экспозицию вошло более 50 оригинальных произведений цифровой живописи, посвященных событиям на Донбассе, судьбам ополченцев и мобилизованных, а также жизни региона в условиях длительного противостояния.



Данил Багринцев - выпускник Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Его дипломной работой стали иллюстрации к произведениям Эриха Марии Ремарка, а тема человеческой стойкости и исторических испытаний впоследствии заняла центральное место в творчестве автора.



Важной частью художественного мира Багринцева также является индустриальный пейзаж Донбасса: заводы Алчевска на его полотнах предстают как символ силы и характера родного края.



Особое место в работах художника занимает тема специальной военной операции. Многие произведения основаны на реальных событиях и рассказах очевидцев. Картина "Марш-бросок" посвящена переходу резервистов к селу Трехизбенка - 50 километров пешком по зимней степи без транспорта и продовольствия.



Другая работа рассказывает о солдатском пайке, благодаря которому подразделение смогло продержаться сутки. Полотна художника наполнены атмосферой фронтовых будней: приглушенные тона, дым, напряженные лица бойцов и эмоциональная достоверность создают эффект документального присутствия.



Несмотря на то что сам художник не участвовал в боевых действиях, его произведения воспринимаются как художественное свидетельство эпохи. В 16 лет Данил получил тяжелую спинномозговую травму и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. При этом тема Донбасса тесно связана с его личной историей: отец художника ушел в ополчение в первые дни Русской весны 2014 года и продолжает службу.



Сегодня Данил Багринцев активно участвует в выставочной деятельности по всей России. Его работы уже экспонировались в Уфе, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Выборге, Таганроге, Республике Алтай и других регионах страны. Художник также сотрудничает с книжными издательствами как иллюстратор.

После показа в Самарском областном художественном музее выставка будет представлена в Доме-музее В.И.Ленина, Музее истории города Новокуйбышевска и ДК "Тольятти" им. Н.В.Абрамова. Завершение выставочного проекта в Самарской области запланировано на 3 июля 2026 года.

Фото: пресс-служба СОХМ