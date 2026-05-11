253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области

Весной регион в седьмой раз присоединился к международной акции в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Прошло 104 мероприятия по посадке леса и озеленению, в которых участвовали больше 4000 жителей.

Центральное событие провели 10 апреля в Красноярском лесничестве и посвятили 65-летию первого полёта человека в космос. Самара — один из ключевых ракетно-космических центров страны, поэтому именно здесь объединили память о героях войны и гордость за космический триумф. 600 человек высадили свыше 38 тысяч сосен.

Одна из пронзительных страниц акции — «Сад памяти» в селе Крепость Кондурча Шенталинского района. Местные жители ежегодно ухаживают за деревьями, подсаживают новые и хранят историю о 140 детях из блокадного Ленинграда. Ребят эвакуировали сюда в 1942 году, они жили в детском доме, учились и трудились. Недавно здесь открыли памятную доску в честь тех детей и всех, кто помог им выжить.

За годы участия регион высадил уже около миллиона памятных деревьев.

Вечная память героям прошлого и настоящего.

Фото Минприроды региона.