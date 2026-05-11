Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей

Средний размер пенсионного обеспечения в России в апреле 2026 года составил почти 25,4 тыс. рублей. Соответствующие данные опубликованы в отчете Социального фонда России.

Год назад, в апреле 2025 года, средняя пенсия составляла 23 448 рублей. Таким образом, за год выплата увеличилась на 1,9 тыс. рублей, или примерно на 8,3%. В марте 2026 года средний размер пенсионного обеспечения равнялся 25 274 рублям.

Рост пенсий обеспечивается за счет плановой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, которая проводится с 1 января каждого года. В 2026 году индексация составила 7,3%. Кроме того, работающие пенсионеры получают ежегодный перерасчет в августе с учетом уплаченных страховых взносов, пишут "Известия".