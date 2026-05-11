В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов".
С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском.
С 13 мая в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева.
Температура воздуха 12 мая в Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области
В России летом введут ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху
Вена готовится к «Евровидению» в условиях возможных терактов
Средняя пенсия в РФ в апреле 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Список адресов в Самаре, где на 2 недели отключат горячую воду

С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском.

Подробности рассказали в городской администрации и ресурсоснабжающей организации.

С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском. Это связано с подготовкой к отопительному сезону-2026-2027 года.

После завершения работ ресурс восстановят. На время ремонта местным жителям и гостям города рекомендуют не находиться рядом с трубопроводами и не заходить за ограждения.

Отключение ГВС планируется по следующим адресам.

Детские сады:

- ул. 22-го Партсъезда, 150, 165;
- ул. Георгия Димитрова, 32а;
- проспект Карла Маркса, 260а, 340, 370, 392, 488;
- проспект Кирова, 232, 190а, 278, 295, 317а;
- Московское шоссе, 157а, 87а;
- ул. Ново-Вокзальная, 142;
- ул. Советской Армии, 194;
- ул. Стара-Загора, 74, 81;
- ул. Ташкентская, 109а, 110;
- ул. Алма-Атинская, 138а;
- ул. Фадеева, 52;
- ул. Черемшанская, 228, 244а, 250.

Медицинские учреждения:

- ул. Георгия Димитрова, 18, 20, 38а;
- проспект Карла Маркса, 248, 448а, 478;
- проспект Кирова, 228, 228, 323;
- ул. Советской Армии, 185;
- ул. Стара-Загора, 131;
- ул. Ташкентская, 100;
- ул. Фадеева, 56а.

Учебные учреждения:

- ул. Алма-Атинская, 122;
- ул. Воронежская, 232;
- ул. Георгия Димитрова, 17, 39а, 48, 50;
- проспект Карла Маркса, 276, 278, 336, 394а;
- проспект Кирова, 252, 277, 319, 321;
- Московское шоссе, 101, 125, 125а, 77;
- ул. Ново-Вокзальная, 193а, 195а, 213;
- ул. Стара-Загора, 151, 269, 37а, 76, 96;
- ул. Ташкентская, 86, 86к2, 88, 88к1, 88к2, 88к1;
- ул. Фадеева, 42, 61;
- ул. Черемшанская, 222, 244.

Жилые дома:

- ул. 22-го Партсъезда, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 154а, 156, 158, 160, 162, 163, 167, 169, 171, 173, 173а, 175, 177, 177а, 179, 181;

- ул. Алма-Атинская, 100, 102, 104, 106, 108а, 108б, 108в, 108г, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 76, 78, 80, 94, 96, 98;

- ул. Березовая аллея, 1;

- ул. Волочаевская, 56;

- ул. Воронежская, 137, 139, 141, 143, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 258;

- ул. Гастелло, 41, 43, 45, 47;

- ул. Георгия Димитрова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 12, 74, 76, 78, 80;

- Московское шоссе, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;

- ул. Ново-Вокзальная, 106, 108, 110, 110а, 114б, 116, 116б, 122, 124, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 155к1, 155к2, 155к3, 155а, 161, 161а, 165, 165а, 167, 167а, 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 231;

- проспект Карла Маркса, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 243а, 243б, 250, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 272а, 272б, 274, 274а, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 304, 306, 318, 318а, 318б, 318в, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 344, 346, 348, 350, 352, 352а, 354, 356а, 356п, 356а, 358, 360, 360а, 364, 368, 372, 372а, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 408, 408а, 408б, 410, 410а, 412а, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 436а, 436б, 438, 438а, 438б, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472а, 472б, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 491, 496, 498, 500, 504, 506, 508, 510, 510а, 510б, 512, 514, 516;

- проспект Кирова, 166, 168, 170, 172, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 202а, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 226а, 228, 228а, 230, 234, 236, 238, 240, 242, 246, 248, 254, 255, 258, 260, 261, 264, 266, 270, 273, 274, 275, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 293, 301, 303, 307, 309, 311, 313, 315, 325, 325а, 327, 329, 331, 341, 343, 345, 347, 349, 365, 367, 371, 375;

- ул. Советской Армии, 181, 184, 186, 188, 190, 192;

- ул. Стара-Загора, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128е, 128ж, 128и, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151а, 152, 153, 157, 159, 159а, 159в, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 176, 177, 177а, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 229, 235, 239, 241, 247, 249, 25, 251, 253, 255, 257, 267а, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 29, 293, 295, 299, 301, 303, 305, 307;

- ул. Ташкентская, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 89а, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

- ул. Фадеева, 40, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67;

- ул. Черемшанская, 224, 226, 232, 234, 236, 238, 240, 246, 248, 254, 256, 258;

- Шариковый переулок, 4.

Источник:   450media.ru

 

Фото:  magnific.com

