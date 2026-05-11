Список адресов в Самаре, где на 2 недели отключат горячую воду

Подробности рассказали в городской администрации и ресурсоснабжающей организации.

С 12 по 25 мая специалисты частично приостановят подачу горячей воды в 4 районах Самары: Кировском, Октябрьском, Промышленном и Советском. Это связано с подготовкой к отопительному сезону-2026-2027 года.



После завершения работ ресурс восстановят. На время ремонта местным жителям и гостям города рекомендуют не находиться рядом с трубопроводами и не заходить за ограждения.



Отключение ГВС планируется по следующим адресам.



Детские сады:



- ул. 22-го Партсъезда, 150, 165;

- ул. Георгия Димитрова, 32а;

- проспект Карла Маркса, 260а, 340, 370, 392, 488;

- проспект Кирова, 232, 190а, 278, 295, 317а;

- Московское шоссе, 157а, 87а;

- ул. Ново-Вокзальная, 142;

- ул. Советской Армии, 194;

- ул. Стара-Загора, 74, 81;

- ул. Ташкентская, 109а, 110;

- ул. Алма-Атинская, 138а;

- ул. Фадеева, 52;

- ул. Черемшанская, 228, 244а, 250.



Медицинские учреждения:



- ул. Георгия Димитрова, 18, 20, 38а;

- проспект Карла Маркса, 248, 448а, 478;

- проспект Кирова, 228, 228, 323;

- ул. Советской Армии, 185;

- ул. Стара-Загора, 131;

- ул. Ташкентская, 100;

- ул. Фадеева, 56а.



Учебные учреждения:



- ул. Алма-Атинская, 122;

- ул. Воронежская, 232;

- ул. Георгия Димитрова, 17, 39а, 48, 50;

- проспект Карла Маркса, 276, 278, 336, 394а;

- проспект Кирова, 252, 277, 319, 321;

- Московское шоссе, 101, 125, 125а, 77;

- ул. Ново-Вокзальная, 193а, 195а, 213;

- ул. Стара-Загора, 151, 269, 37а, 76, 96;

- ул. Ташкентская, 86, 86к2, 88, 88к1, 88к2, 88к1;

- ул. Фадеева, 42, 61;

- ул. Черемшанская, 222, 244.



Жилые дома:



- ул. 22-го Партсъезда, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 154а, 156, 158, 160, 162, 163, 167, 169, 171, 173, 173а, 175, 177, 177а, 179, 181;



- ул. Алма-Атинская, 100, 102, 104, 106, 108а, 108б, 108в, 108г, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 76, 78, 80, 94, 96, 98;



- ул. Березовая аллея, 1;



- ул. Волочаевская, 56;



- ул. Воронежская, 137, 139, 141, 143, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 258;



- ул. Гастелло, 41, 43, 45, 47;



- ул. Георгия Димитрова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 52а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 12, 74, 76, 78, 80;



- Московское шоссе, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;



- ул. Ново-Вокзальная, 106, 108, 110, 110а, 114б, 116, 116б, 122, 124, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 155к1, 155к2, 155к3, 155а, 161, 161а, 165, 165а, 167, 167а, 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 231;



- проспект Карла Маркса, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 243а, 243б, 250, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 272а, 272б, 274, 274а, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 304, 306, 318, 318а, 318б, 318в, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 344, 346, 348, 350, 352, 352а, 354, 356а, 356п, 356а, 358, 360, 360а, 364, 368, 372, 372а, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 408, 408а, 408б, 410, 410а, 412а, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 436а, 436б, 438, 438а, 438б, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 472а, 472б, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 491, 496, 498, 500, 504, 506, 508, 510, 510а, 510б, 512, 514, 516;



- проспект Кирова, 166, 168, 170, 172, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 202а, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 226а, 228, 228а, 230, 234, 236, 238, 240, 242, 246, 248, 254, 255, 258, 260, 261, 264, 266, 270, 273, 274, 275, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 293, 301, 303, 307, 309, 311, 313, 315, 325, 325а, 327, 329, 331, 341, 343, 345, 347, 349, 365, 367, 371, 375;



- ул. Советской Армии, 181, 184, 186, 188, 190, 192;



- ул. Стара-Загора, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128е, 128ж, 128и, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151а, 152, 153, 157, 159, 159а, 159в, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 176, 177, 177а, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 229, 235, 239, 241, 247, 249, 25, 251, 253, 255, 257, 267а, 267б, 267в, 267г, 267д, 267е, 267ж, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 29, 293, 295, 299, 301, 303, 305, 307;



- ул. Ташкентская, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 77, 79, 83, 85, 86, 88, 89а, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;



- ул. Фадеева, 40, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67;



- ул. Черемшанская, 224, 226, 232, 234, 236, 238, 240, 246, 248, 254, 256, 258;



- Шариковый переулок, 4.

