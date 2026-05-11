"Акрон" проиграл "Ростову" - 1:3

"Ростов" на выезде обыграл тольяттинский "Акрон" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Артем Дзюба пропустил матч из-за травмы.

Игроки, тренеры и судьи вышли на игру с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны.

"Акрон" располагается в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место с 27 баллами.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Акрон" 17 мая в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов".