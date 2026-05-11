Самарская областная библиотека для молодежи провела квест «Героическая карта Самарской области»

Десять команд самарских студентов и школьников прошли по 11 локациям города, связанных с событиями жизни тылового Куйбышева и памятниками Великой Отечественной войны. На каждой локации участники знакомились с важными фактами истории Самары, узнавали о героизме жителей города и их вкладе в дело Великой Победы.

Квест проводится ежегодно в мае и является одной из эффективных форм патриотического воспитания молодежи. Помимо краеведческой и исторической составляющей, важную роль играет сам формат пешеходной прогулки по историческому центру города, востребованный среди молодежи и способствующий личностному осмыслению событий прошлого.

Победители квеста получили ценные знания о своем городе, а также сувениры и подарки от библиотеки для молодежи и от партнеров – Самарской филармонии, Самарского драматического театра и Самарского художественного музея.

Просветительский квест прошел в рамках Кульминационного этапа Международной молодежной патриотической акции «Полк@ Победы». На торжественной встрече на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи состоялась презентация двух основных направлений акции (память и современность), была представлена сувенирная продукция, разработанная молодыми дизайнерами Самары и Самарской области (футболки и шевроны).

В рамках кульминационного этапа акции «Полк Победы», приуроченного к празднику 9 Мая, прозвучали проникновенные строки военной поэзии в исполнении актеров Самарского художественного театра («Витражи»): Анна Калганова прочла стихотворение Ю. Друниной «Зинка», Марина Щетинина – «Ров» Ильи Сельвинского. Никто в зале не смог сдержать слёзы! Эта поэзия создана в период Великой Отечественной войны, но звучит остро и сегодня.

По традиции, торжественная часть встречи завершилась фото-флешмобом: участники фотографировались с портретами героев книг о войне.

Международная молодежная акция «Полк@ Победы» проводится уже шестой год. Тысячи молодых участников со всей России и Ближнего Зарубежья создают портреты литературных героев книг о Великой Отечественной войне и делятся со сверстниками своими эмоциями и мыслями от прочитанного. Активная роль в создании работ в рамках акции, а также в организации и проведении квеста принадлежит волонтерам культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО