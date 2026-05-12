Россиянам рассказали, безопасно ли покупать ранние ягоды на рынках

Ключевой риск ранней клубники и черешни связан не с наличием удобрений, а с возможным превышением допустимых уровней (МДУ) химических веществ, которые строго регламентированы ТР ТС 021/2011. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Основные угрозы безопасности ранних ягод можно разделить на две категории: нитраты и пестициды.

Нитраты. Согласно действующим нормативам (ТР ТС 021/2011), допустимый уровень нитратов для клубники составляет 100 мг/кг, а для черешни — 80 мг/кг. Природа нитратов двойственна: это соли азотной кислоты, которые являются естественным продуктом обмена веществ растений и безопасны в малых дозах.

«Проблема возникает лишь при их избытке — например, из-за чрезмерного использования азотных удобрений. При этом определить избыток нитратов «на глаз» невозможно, а внешние признаки (чрезмерный размер или глянец) не являются прямым доказательством их содержания», — объяснила она.

Пестициды и фунгициды. Россельхознадзор и Роспотребнадзор регулярно проводят лабораторные исследования, выявляя остаточные количества этих веществ. В продукции могут быть обнаружены различные соединения, включая 2,4-Д кислоту и бета-циперметрин . Гигиенический норматив содержания пестицидов в сельхозпродукции составляет 0,5 мг/кг.

«Ранняя ягода из южных регионов проходит долгую логистику. Если условия транспортировки были нарушены, в ягодах способны размножаться микроорганизмы (плесневые грибы, бактерии), что делает продукт опасным для здоровья вне зависимости от содержания химикатов», — заявила эксперт.

Вся плодоовощная продукция, поступающая в продажу, обязательно проходит контроль (ветсанэкспертизу).

«Обычный осмотр должен быть проведен в течение 3 часов после обращения продавца. Лабораторное исследование может занимать до 2 дней. Итоговое решение о безопасности выдается не позднее чем через час после получения результатов», — сказала эксперт.

Покупателю достаточно попросить у продавца документы на партию товара (декларации, сертификаты), подтверждающие его качество и безопасность. Добросовестный поставщик без проблем предъявит их по первому требованию

Особое внимание к ранним ягодам следует проявить беременным женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Уязвимый организм может острее реагировать даже на незначительное превышение допустимых концентраций.

При покупке ягод стоит принять во внимание несколько проверенных рекомендаций.

Оцените внешний вид. У качественной клубники ярко-красный цвет без белых пятен у плодоножки, плотная консистенция без слизи и сильный аромат. У хорошей черешни — чистая, гладкая блестящая кожица, упругая мякоть и зеленая плодоножка. Слишком «пластичный» и крупный вид без характерного запаха должен насторожить.

Тщательно мойте. Перед употреблением обязательно промойте ягоды под проточной водой (для ягод достаточно 1-2 минут). В отличие от листовой зелени или корнеплодов, ягоды не предназначены для длительного замачивания. Использование соды или специальных растворов для удаления потенциальных загрязнений с их поверхности излишне и может ухудшить их вкус.

Правильно храните. «Окуните» ягоды в дуршлаге в холодную воду, дайте излишкам влаги стечь, переложите в контейнер или на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и уберите в холодильник. Поврежденные или подгнившие плоды следует утилизировать немедленно.

Ешьте с умом. В начале сезона налегать на ягоды не стоит. Начинать лучше с малых порций, особенно если это касается детей или людей с чувствительным пищеварением.