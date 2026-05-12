Участница «Больших девочек» из Самары пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается шестой сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 23-летняя Таисия Ушкаленко из Самары. Таисия — участница третьего сезона реалити «Большие девочки, победительница «Домашнего похудения». Дочки Матери». На кастинг в шоу «Битва шефов» девушка принесла диетическую капустную лазанью.

Если девушке удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Таисии из Самары пройти кастинг, можно увидеть уже завтра в 20:30 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».