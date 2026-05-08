Самарского алиментщика нашли в Беларуси

Житель Самарской области после развода с супругой, по решению суда, обязан был перечислять на содержание своей дочери часть получаемого дохода. Однако, согласно заявлению взыскателя, мужчина этого не делал. В результате в отношении него было возбуждено соответствующее исполнительное производство.



В связи с тем, что должник на требования о явке на прием не реагировал, а по месту прописки его установить не удавалось, сотрудниками Службы в отношении алиментщика было заведено разыскное дело.

В рамках разыскных мероприятий судебными приставами Самарской области было установлено, что мужчина проживает в соседней стране. Запрос об установлении его местонахождения был направлен в Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

Сотрудниками белорусской милиции было установлено, где проживает алиментщик. Должнику вручили копии исполнительного листа, постановлений о возбуждении исполнительного производства и заведении разыскного дела. Мужчина пояснил, что от уплаты алиментов не отказывается, дочери материально помогает и обязуется ежемесячно перечислять назначенную судом сумму.