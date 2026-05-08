Молодёжка Народного фронта и соцзащита Самары поздравили ветеранов с Днём Победы

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы активисты Молодёжки Народного фронта Самарской области совместно с сотрудниками Главного управления социальной защиты населения Самарского округа провели трогательную патриотическую акцию. Они посетили на дому ветеранов и людей, чьё детство опалила война, чтобы поздравить их с наступающим праздником.

Особым символом визита стала переданная частица Вечного огня, доставленная из Александрийского сада — с Могилы Неизвестного солдата в Москве. Гости также вручили героям памятные подарки и выразили слова искренней благодарности за их подвиг и самоотверженный труд.

В числе тех, кого навестили в канун 9 Мая:

1. Калга Геннадий Иванович (ребёнок войны)

Родился 17 февраля 1938 года в с. Преполовенка Безенчукского района. После окончания Самарского музыкального училища и службы в Куйбышевском образцово-показательном оркестре штаба ПРИВО переехал в Краснодарский край. Был первым директором Славянской музыкальной школы (ныне — школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко), позже работал в Самаре: директором Центрального парка культуры, кинотеатра «Тимуровец», Дома культуры в с. Александровка. Награждён Грамотой Министерства культуры РСФСР за воспитание подрастающего поколения. Сегодня продолжает преподавать музыку.

2. Колга Евгений Иванович (ребёнок войны)

Родился 13 октября 1941 года в с. Преполовенка. Выпускник Московского института народного хозяйства им. Плеханова. Занимал руководящие посты: главный инженер Облпотребсоюза, директор Горплодовощторга, комбината питания станции Куйбышев. Награждён орденами I, II, III степени «За развитие потребительской кооперации» и Почетной грамотой Губернатора Самарской области. Внесён в книгу «Лучшие люди России». Сегодня активно помогает участникам СВО, за что отмечен медалью «За помощь участникам СВО».

3. Сергеева Галина Ивановна (житель блокадного Ленинграда)

Родилась 5 июля 1937 года в Ленинграде. В 1942 году в возрасте 5 лет, оставшись без родителей, была эвакуирована в Сызрань в детский дом. После технического училища более 40 лет (с 1954 по 1996 гг.) проработала токарем на заводе «Электрощит» в пос. Красная Глинка. 20 апреля 1991 года награждена нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда». В настоящее время проживает в Самаре.

«Для нас важно, чтобы связь поколений не прерывалась. Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата - это напоминание о цене Победы. Наша главная задача - быть рядом и помогать тем, кто знает о войне не понаслышке, кто ценой невероятных усилий восстанавливал мирную жизнь», - отметила координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.