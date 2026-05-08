Скоро стартует второй Всероссийский аграрный диктант

26 мая 2026 года Всероссийский агродиктант – федеральная акция по проверке знаний об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Агродиктант пройдет во второй раз, объединит все регионы страны и продлится пять дней.

Проект реализует партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и других федеральных ведомств.

«По итогам первого Агродиктанта мы увидели, что у граждан нашей страны есть большой интерес к теме сельского хозяйства, в том числе и у жителей мегаполисов. В этом году старт Агродиктанту дадим на знаковой площадке – в Национальном центре "Россия" на Форуме тружеников села. Любой желающий сможет принять участие в диктанте онлайн или на одной из офлайн-площадок регионов», – отметил координатор проекта «Российское село», глава аграрного Комитета Совета Федерации Александр Двойных.

Написать Агродиктант можно онлайн на платформе агродиктант.рф или очно на одной из организованных площадок. Проверить свои знания сможет любой желающий с 26 по 30 мая. Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут. По итогам зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя.

В этом году тематика расширена: к уже знакомым блокам – растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольственной безопасности – добавился новый раздел «Экономика сельского хозяйства». Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника.

Первый Агродиктант, прошедший в октябре 2025 года, собрал более 400 тысяч участников из 89 регионов. Городские и сельские жители разделились почти поровну: 51,9% и 48,1%. Абсолютными победителями – с максимальными 30 баллами из 30 – стали более 8 тысяч человек, причем 60% из них не имеют профессионального аграрного образования.

Высокую активность показали и в Самарской области: в прошлом году самыми активными участниками агродиктанта стали представители молодого поколения. По итогам акции 2025 года около 200 жителей региона показали абсолютные знания и правильно ответили на все вопросы теста. Участники признались, что необычная обстановка добавила азарта и позволила по-новому увидеть аграрные профессии.

«Проведение Всероссийского аграрного диктанта – важный шаг для популяризации аграрной отрасли нашей страны! Участие в диктанте – это возможность проверить себя и узнать что-то новое об успехах и истории агропромышленного комплекса, отдать дань уважения труженикам села и многим поколениям, которые жили и работали на родной земле. Стать участником этой важной акции может каждый», – подчеркнул Николай Сомов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы, координатор партийного проекта «Российское село» в Самарской области.

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров продовольствия, а АПК активно цифровизируется и меняется быстрее, чем обновляются представления о нем у большинства граждан. Агродиктант дает возможность каждому, вне зависимости от профессии и возраста, проверить себя и узнать больше о том, на чем держится продовольственная независимость страны.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте агродиктант.рф .

