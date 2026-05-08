Скоро стартует второй Всероссийский аграрный диктант

Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
Пожарные отработали действия при возгорании в административном здании в Самаре
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
12 и 13 мая «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы в Самаре.
«РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
Самарские спортсмены-туристы готовы к участию в «Туриаде ПФО – 2026»
В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Наш регион примет участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Скоро стартует второй Всероссийский аграрный диктант

211
Скоро стартует второй Всероссийский аграрный диктант

26 мая 2026 года Всероссийский агродиктант – федеральная акция по проверке знаний об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Агродиктант пройдет во второй раз, объединит все регионы страны и продлится пять дней.

Проект реализует партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и других федеральных ведомств.

«По итогам первого Агродиктанта мы увидели, что у граждан нашей страны есть большой интерес к теме сельского хозяйства, в том числе и у жителей мегаполисов. В этом году старт Агродиктанту дадим на знаковой площадке – в Национальном центре "Россия" на Форуме тружеников села. Любой желающий сможет принять участие в диктанте онлайн или на одной из офлайн-площадок регионов», – отметил координатор проекта «Российское село», глава аграрного Комитета Совета Федерации Александр Двойных.

Написать Агродиктант можно онлайн на платформе агродиктант.рф или очно на одной из организованных площадок. Проверить свои знания сможет любой желающий с 26 по 30 мая. Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов за 40 минут. По итогам зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя.

В этом году тематика расширена: к уже знакомым блокам – растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольственной безопасности – добавился новый раздел «Экономика сельского хозяйства». Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника.

Первый Агродиктант, прошедший в октябре 2025 года, собрал более 400 тысяч участников из 89 регионов. Городские и сельские жители разделились почти поровну: 51,9% и 48,1%. Абсолютными победителями – с максимальными 30 баллами из 30 – стали более 8 тысяч человек, причем 60% из них не имеют профессионального аграрного образования.

Высокую активность показали и в Самарской области: в прошлом году самыми активными участниками агродиктанта стали представители молодого поколения. По итогам акции 2025 года около 200 жителей региона показали абсолютные знания и правильно ответили на все вопросы теста. Участники признались, что необычная обстановка добавила азарта и позволила по-новому увидеть аграрные профессии.

«Проведение Всероссийского аграрного диктанта – важный шаг для популяризации аграрной отрасли нашей страны! Участие в диктанте – это возможность проверить себя и узнать что-то новое об успехах и истории агропромышленного комплекса, отдать дань уважения труженикам села и многим поколениям, которые жили и работали на родной земле. Стать участником этой важной акции может каждый», – подчеркнул Николай Сомов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы, координатор партийного проекта «Российское село» в Самарской области.

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров продовольствия, а АПК активно цифровизируется и меняется быстрее, чем обновляются представления о нем у большинства граждан. Агродиктант дает возможность каждому, вне зависимости от профессии и возраста, проверить себя и узнать больше о том, на чем держится продовольственная независимость страны.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте агродиктант.рф. Социальные сети проекта: ВКонтакте | Телеграм | MAX.

Фото - пресс-служба Всероссийского агродиктанта.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
141
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
271
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
355
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
650
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
868
Весь список