Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
«Наследники Победителей»: медиапроект фонда «Защитники Отечества» объединил истории потомков участников Великой Отечественной войны

Акция «Наследники Победителей», приуроченная ко Дню Победы, проводится фондом «Защитники Отечества» уже в третий раз. Цель проекта – сохранить память о подвигах участников Великой Отечественной войны и рассказать о героях сегодняшнего дня, которые продолжают семейные традиции служения Отечеству.

«День Победы – самый главный, священный праздник для каждого из нас. В этот день чувствуется особое единение и сплоченность нашего народа. Мы чтим и передаем из поколения в поколение память о тех, кто защищал Родину на фронте и совершал трудовые подвиги в тылу, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. Сегодня наши защитники – участники специальной военной операции – продолжают это ратное дело, отстаивая честь и будущее России. Наш долг как потомков героического поколения – быть едиными и с гордостью нести знамя Великой Победы», – отметила статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Накануне Дня Победы ветеран СВО, выпускник региональной программы «Школа героев» (инициирована Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской «Время героев») Олег Зорин передал в библиотеку самарского филиала фонда «Защитники Отечества» свою новую книгу.

Это не мемуары, а серьезнейший историко-правовой анализ эволюции поощрений военнослужащих России. Опираясь на личный боевой опыт, автор разобрал не только юридические аспекты, но и психологическое воздействие поощрений на бойца. Фундаментальный труд для всех, кто хочет понять истинную мотивацию защитников Родины. Особое место в жизни Олега Зорина занимает память о его предках — участниках Великой Отечественной войны.

Это не просто строки в семейном архиве, а история доблести, переданная по наследству. Один из них — прадедушка, старшина милиции Михаил Ламанов. Пока передовая гремела орудиями, он нёс свою незримую вахту в тылу, охраняя покой Куйбышева, сражаясь с мародёрством и преступностью, чтобы город жил по законам справедливости даже в военное лихолетье. Другая кровная боль и слава — в роду супруги Евгении. Гвардии старший сержант Алексей Фирсов, командир бронетранспортёра, не вернулся из боя. Он геройски пал 13 февраля 1945 года на земле Германии у деревни Нелище, в ходе стремительной наступательной операции, приближая Победу ценой собственной жизни.

Другой герой акции «Наследники Победителей» – ветеран СВО, выпускник второго потока «Школы героев», руководитель АНО «Сердце воина» Сергей Сибилев. Старший лейтенант зарекомендовал себя как грамотный офицер и тактик, последовательно занимая должности командира разведывательного взвода и командира разведывательного батальона 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Семейная история Сергея Евгеньевича неразрывно связана с подвигом предков. Его дедушка, Сергей Андреевич, прошёл три войны – Финскую, Японскую и Великую Отечественную. Он был награждён орденом, аналогичным современному ордену Мужества, а также медалью «За отвагу» и множеством других боевых наград. Сохранились документы, подтверждающие, что он лично вынес с поля боя 26 раненых бойцов.

«Меня назвали в его честь», — делится ветеран.

Боевой опыт и нравственные ориентиры ветеранов Великой Отечественной войны сегодня наследуют участники СВО, которые не только сражаются за Родину, но и вносят серьёзный вклад в науку и культуру, передавая потомкам правду о подвиге и истинной мотивации российского воина. Память о героическом прошлом становится фундаментом для воспитания будущих поколений.

Фото - Самарский филиал фонда «Защитники Отечества».

