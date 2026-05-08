На конкурс «Лучшее предприятие в городском округе Самара» подали заявки 26 предприятий, работающих в разных отраслях промышленности нашего города, пишет Самара-АиФ. Два из них отсеялись еще на этапе приема документов – они оказались зарегистрированы в другом регионе. Остальные заявки сегодня рассматривала конкурсная комиссия. Самая острая борьба развернулась среди предприятий машиностроительного комплекса – на победу в номинации претендуют сразу пять предприятий. Об этом в МАКСе сообщил глава Самары Иван Носков.



«Интересно, что некоторые предприятия подали заявки сразу по нескольким отраслям – например, машиностроение и ОПК. Правилами это не возбраняется, а вот поможет ли победить – узнаем совсем скоро, когда будут объявлены результаты работы комиссии. Напомню, что по итогам первого городского конкурса будут выбраны победители по нескольким отраслям и один абсолютный лидер. Он и станет обладателем Штандарта «Лучшее предприятие Самары» по итогу работы за 2025 год», - написал Иван Носков.