В мае в Самарской области завершат ремонт 28 км автомобильных дорог

К началу лета в Самарской области завершат ремонт четырёх участков региональных дорог общей протяжённостью 28,8 км. На всех объектах выполняется замена верхнего слоя асфальтобетона. Маршруты ведут к аэропорту Курумоч, связывают районы области с Татарстаном и Оренбургской областью. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Для устройства нового верхнего слоя мы выбрали маршруты с высокой интенсивностью. Это плановая работа, которая продлевает срок службы покрытия и позволяет сохранять дороги в нормативном состоянии», — пояснил руководитель управления эксплуатации и содержания автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Александр Данилов.

В Волжском районе уже отремонтировали 9-километровый участок дороги Волжский — Курумоч — «Урал». Трасса проходит через село Курумоч, входит в опорную сеть автомобильных дорог и связывает Самару, Тольятти и международный аэропорт Курумоч. Интенсивность движения здесь достигает почти 20 тысяч машин в сутки.

В Елховском районе выполнен ремонт 8,9 километра трассы Борма — Кошки — Погрузная. Участок начинается у села Борма, соединяет Елховский и Кошкинский районы и также входит в опорную сеть. Интенсивность движения составляет около 17,5 тысячи машин в сутки. Для местных жителей это одна из главных дорог: по ней ездят на работу, в соседние сёла, доставляют детей в школу и добираются до больницы.

В Шенталинском районе отремонтировали 5,4 километра трассы Шентала — Азеево. Дорога связывает Самарскую область с Республикой Татарстан. На этой неделе подрядчик приступил к укреплению обочин асфальтогранулятом. Участок проходит рядом с деревней Подлесная Андреевка, где находится памятник истории — Тарханско-Лесной редут Новой Закамской линии, построенный в 1732–1735 годах. Новое дорожное полотно сделает достопримечательность более доступной для туристов и краеведов.

В Кинельском районе на участке трассы Самара — Бугуруслан протяжённостью 5,5 километра работы по ремонту завершатся к концу мая. На этой неделе подрядчик приступил к фрезерованию старого покрытия. Участок расположен между поселком Комсомольский и селом Георгиевка, входит в опорную сеть и связывает Самарскую и Оренбургскую области. Интенсивность движения здесь достигает 67 тысяч машин в сутки.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения. Перечень объектов сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики и с учётом обращений жителей.