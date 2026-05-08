В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
12 и 13 мая «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы в Самаре.
19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В мае в Самарской области завершат ремонт 28 км автомобильных дорог

К началу лета в Самарской области завершат ремонт четырёх участков региональных дорог общей протяжённостью 28,8 км. На всех объектах выполняется замена верхнего слоя асфальтобетона. Маршруты ведут к аэропорту Курумоч, связывают районы области с Татарстаном и Оренбургской областью. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Для устройства нового верхнего слоя мы выбрали маршруты с высокой интенсивностью. Это плановая работа, которая продлевает срок службы покрытия и позволяет сохранять дороги в нормативном состоянии», — пояснил руководитель управления эксплуатации и содержания автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Александр Данилов.

В Волжском районе уже отремонтировали 9-километровый участок дороги Волжский — Курумоч — «Урал». Трасса проходит через село Курумоч, входит в опорную сеть автомобильных дорог и связывает Самару, Тольятти и международный аэропорт Курумоч. Интенсивность движения здесь достигает почти 20 тысяч машин в сутки.

В Елховском районе выполнен ремонт 8,9 километра трассы Борма — Кошки — Погрузная. Участок начинается у села Борма, соединяет Елховский и Кошкинский районы и также входит в опорную сеть. Интенсивность движения составляет около 17,5 тысячи машин в сутки. Для местных жителей это одна из главных дорог: по ней ездят на работу, в соседние сёла, доставляют детей в школу и добираются до больницы.

В Шенталинском районе отремонтировали 5,4 километра трассы Шентала — Азеево. Дорога связывает Самарскую область с Республикой Татарстан. На этой неделе подрядчик приступил к укреплению обочин асфальтогранулятом. Участок проходит рядом с деревней Подлесная Андреевка, где находится памятник истории — Тарханско-Лесной редут Новой Закамской линии, построенный в 1732–1735 годах. Новое дорожное полотно сделает достопримечательность более доступной для туристов и краеведов.

В Кинельском районе на участке трассы Самара — Бугуруслан протяжённостью 5,5 километра работы по ремонту завершатся к концу мая. На этой неделе подрядчик приступил к фрезерованию старого покрытия. Участок расположен между поселком Комсомольский и селом Георгиевка, входит в опорную сеть и связывает Самарскую и Оренбургскую области. Интенсивность движения здесь достигает 67 тысяч машин в сутки.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения. Перечень объектов сформирован на основании ежегодной инструментальной диагностики и с учётом обращений жителей.

8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
