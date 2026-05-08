Самарские спортсмены-туристы готовы к участию в «Туриаде ПФО – 2026»

19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».

В этом году «Туриада ПФО» соберет около 700 участников из всех регионов Приволжского федерального округа: победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов профильных специальностей (связанных с туризмом), профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов и волонтеров.

К 14 командам регионов ПФО присоединятся спортсмены из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов, а также делегации дружественных зарубежных стран (Республики Беларусь, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Вместе они покорят пешеходные маршруты, велосипедные трассы и водные преграды, а в конкурсе «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» победитель увезет грант в 450 тысяч рублей.

Сборная Самарской области по спортивному туризму активно готовится к состязаниям и проводит учебно-тренировочные сборы на базе «Чайка».

Вне общего зачета состоятся матчевые встречи всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Туриада» среди юниоров и юниорок. А еще – душевный межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон, где проверятся знания о туризме. Проживать спортсмены традиционно будут в палаточном городке.

Судейство доверено экспертам всероссийского уровня, а в общий зачет войдут и результаты зимнего Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях в Удмуртской Республике.

Кульминация – 22 мая: торжественное закрытие с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В этот день команды сразятся в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции за «Кубок регионов», а зарубежные гости примут участие в смешанной эстафете на «Кубок Дружбы». Также в рамках «Туриады» Игорь Комаров проведет совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти, координирующих вопросы физической культуры и спорта, по темам развития массового детско-юношеского спорта и реализации в регионах окружных общественных проектов спортивной направленности.

