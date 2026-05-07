Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Самарец решил увеличить свой земельный участок, огородив 233 кв.м государственной земли забором

Житель г. Самары решил увеличить свой земельный участок, огородив 233 кв.м государственной земли забором. Администрация города обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить принадлежащий государству участок. Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести ограждение на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары.


Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения судебного решения. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Также должника ограничили в праве выезда за пределы страны.
Столкнувшись с запретами и дополнительными тратами, мужчина перенес ограждение на положенное место, освободив незаконно занятую землю.

