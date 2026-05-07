Самарец решил увеличить свой земельный участок, огородив 233 кв.м государственной земли забором

Житель г. Самары решил увеличить свой земельный участок, огородив 233 кв.м государственной земли забором. Администрация города обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить принадлежащий государству участок. Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести ограждение на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары.



Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения судебного решения. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Также должника ограничили в праве выезда за пределы страны.

Столкнувшись с запретами и дополнительными тратами, мужчина перенес ограждение на положенное место, освободив незаконно занятую землю.