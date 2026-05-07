В России примут закон, разрешающий использовать медицинских помощников в онлайн-режиме

В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвития РФ.

С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий.

Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвития предложило правительству перевести положения эксперимента в статус общего регулирования.