Жителей Самарской области приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе творческих работ «Синий платочек-2026». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором конкурса выступает благотворительный фонд «Русская земля» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти, поддержку участников СВО и их семей, а также формирование уважительного отношения к подвигу защитников Отечества.

Конкурс открыт для авторов от 14 лет. Особое внимание уделяется участию ветеранов и участников СВО, а также членов их семей - в целях социальной адаптации и творческой самореализации. Заявки принимаются на сайте: https://rusfoundation.org/ до 31 июля 2026 года включительно.

Итоги конкурса будут подведены после 1 сентября 2026 года и объявлены в группе Международной программы «Синий платочек» в Вконтакте https://vk.com/siniy_platochek_pobedy и в max, на официальном сайте Благотворительного фонда «Русская земля» http://rusfoundation.org/ победители будут награждены дипломами и призами.

